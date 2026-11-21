Un’operazione militare contro uno dei più importanti boss del narcotraffico messicano ha scatenato una violenta reazione dei gruppi criminali nello Stato di Sinaloa, in Messico. Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre, l’esercito messicano ha catturato Fausto Isidro Meza Flores, conosciuto come El Chapo Isidro, considerato uno dei principali protagonisti del traffico internazionale di droga e inserito nella lista dei 10 criminali più ricercati dall’FBI.

L’arresto è avvenuto a Guasave, nello Stato di Sinaloa, durante un’operazione condotta dalle forze speciali messicane grazie alla collaborazione dell’intelligence statunitense. A confermare la cattura è stato il ministero della Difesa del Messico, che ha spiegato come il blitz sia stato eseguito da “forze militari d’elite” attraverso “tattiche furtive e la sorpresa”, così da raggiungere il narcotrafficante e procedere al suo arresto.

Messico nel caos dopo l’arresto: sparatorie, auto incendiate e panico allo stadio

La cattura di El Chapo Isidro ha provocato una violenta reazione da parte di gruppi criminali armati. A Guasave sono scoppiate sparatorie in diversi quartieri, mentre camion e altri veicoli sono stati dati alle fiamme lungo le principali arterie stradali, provocando blocchi alla circolazione e disordini.

Le autorità di pubblica sicurezza hanno invitato la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni e a evitare gli spostamenti, in particolare lungo l’autostrada che collega il nord e il sud dello Stato di Sinaloa.

Momenti di autentico terrore si sono vissuti anche durante una partita di baseball, quando gli spari hanno raggiunto l’area dello stadio. Gli spettatori sono fuggiti verso gli spazi chiusi dell’impianto per cercare riparo, mentre i giocatori sono stati fatti allontanare rapidamente dal terreno di gioco. La partita è stata interrotta a causa della situazione di pericolo.

Chi è El Chapo Isidro, il boss ricercato dall’FBI con una taglia da 5 milioni di dollari

Fausto Isidro Meza Flores è una figura di primo piano nel panorama del narcotraffico messicano. Legato in passato all’organizzazione criminale dei Beltrán Leyva, originariamente parte del cartello di Sinaloa, aveva successivamente consolidato una propria struttura criminale nella zona di Guasave, conosciuta come organizzazione Meza Flores o Los Mazatlecos.

Secondo quanto riportato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, l’organizzazione era coinvolta in una “estremamente violenta faida” con il cartello di Sinaloa, all’epoca guidato da Joaquín El Chapo Guzmán, oggi detenuto negli Stati Uniti.

Meza Flores era stato incriminato negli Stati Uniti nel 2012 e nel 2019. Secondo il manifesto dei ricercati dell’FBI, le accuse riguardano il “possesso, distribuzione e importazione di grandi quantità di eroina, metanfetamine, fentanyl e marijuana negli Stati Uniti”.

Le autorità statunitensi avevano messo a disposizione una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per informazioni utili alla sua cattura e condanna. Dopo l’arresto, il narcotrafficante è stato trasferito a Città del Messico, sotto il controllo delle autorità federali.

Trump attacca i cartelli della droga: tensione con la presidente Sheinbaum

L’operazione arriva in un momento particolarmente delicato nei rapporti tra Messico e Stati Uniti, segnati dalle pressioni dell’amministrazione americana per rafforzare la lotta al narcotraffico.

Proprio venerdì 20 novembre, il presidente americano Donald Trump, riferendo del suo incontro con la presidente messicana Claudia Sheinbaum durante il vertice dell’Apec, aveva sostenuto che i cartelli della droga controllano il Messico.

“Le ho detto questo, e noi non possiamo permettere che i cartelli controllino il Messico, sono i nostri vicini”, ha dichiarato Trump durante una conferenza alla Casa Bianca.

La presidente messicana ha pubblicamente respinto le affermazioni del leader americano, ribadendo la propria contrarietà a un intervento militare degli Stati Uniti sul territorio messicano. Il governo di Sheinbaum ha tuttavia rafforzato la cooperazione con Washington sul fronte della sicurezza e del contrasto alle organizzazioni criminali.

La cattura di El Chapo Isidro rappresenta un risultato significativo nella lotta al narcotraffico internazionale, ma le violenze esplose a Guasave dopo l’operazione confermano la capacità di reazione armata delle organizzazioni criminali che operano nello Stato di Sinaloa.