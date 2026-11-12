Cateno De Luca, tour in tutta la Sicilia: 9 assemblee in quattro giorni per il Governo di Liberazione

Nove assemblee provinciali in appena quattro giorni per rafforzare l’organizzazione territoriale e consolidare il progetto politico del Governo di Liberazione e di De Luca Sindaco di Sicilia. È il programma di incontri che vedrà protagonista Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, impegnato dal 14 al 17 novembre in un tour attraverso tutte le province siciliane. L’iniziativa prenderà il via sabato 14 novembre da Aci Castello, in provincia di Catania, e proseguirà nei giorni successivi con appuntamenti ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Messina, Palermo e Trapani. Un calendario concentrato che punta a coinvolgere direttamente i candidati e i quadri dirigenti del movimento nelle diverse realtà territoriali dell’Isola. Il ciclo di assemblee si inserisce nel percorso politico di Sud chiama Nord, nell’ambito della costituzione delle liste Governo di Liberazione, Liberi e Forti e De Luca Sindaco di Sicilia. Gli incontri rappresenteranno un’occasione di confronto interno, verifica delle attività già svolte e programmazione delle prossime iniziative.

De Luca incontra candidati e dirigenti: l’obiettivo è rafforzare l’organizzazione territoriale

Al centro delle assemblee ci sarà soprattutto il coordinamento organizzativo del progetto politico, con l’obiettivo di consolidare la rete territoriale e definire le attività da sviluppare nelle nove province siciliane. Gli appuntamenti sono rivolti ai candidati e ai quadri dirigenti, chiamati a confrontarsi sulle priorità politiche e sulle iniziative da portare avanti nei rispettivi territori. Una fase di lavoro interno che punta a rafforzare i collegamenti tra le strutture provinciali e a individuare le responsabilità organizzative necessarie per proseguire il percorso avviato. Il progetto Governo di Liberazione e De Luca Sindaco di Sicilia entra così in una nuova fase di strutturazione, attraverso un programma di incontri che coinvolgerà tutte le province dell’Isola nell’arco di quattro giornate consecutive.

Il calendario: si parte sabato 14 novembre da Aci Castello

La prima assemblea provinciale è in programma sabato 14 novembre alle ore 16:30 ad Aci Castello, in provincia di Catania, presso l’Hotel 4 Spa, in via Nazionale 114. Sarà il primo appuntamento del ciclo di incontri organizzativi, al quale seguirà una domenica particolarmente intensa, con cinque assemblee distribuite tra diverse province siciliane.

Domenica 15 novembre cinque assemblee tra Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa

La giornata di domenica 15 novembre prevede cinque appuntamenti. Il primo si svolgerà ad Agrigento alle ore 9:00, presso l’Hotel della Valle, in via Ugo La Malfa 3. Successivamente, alle ore 11:00, Cateno De Luca sarà a Caltanissetta, presso l’Hotel Ventura, sulla Strada Statale 640. La terza tappa della giornata è prevista a Enna alle ore 12:30, presso l’Hotel Federico II, in Strada Vicinale Salerno. Nel pomeriggio gli incontri proseguiranno a Ragusa, alle ore 16:00, presso l’Hotel Montreal, in via San Giuseppe 14. L’ultima assemblea della giornata si terrà a Siracusa alle ore 19:00, presso l’Hotel Syraka, in via Grotta Santa 84.

Lunedì 16 novembre De Luca a Messina: assemblea al Teatro Cristo Re

Il tour proseguirà lunedì 16 novembre a Messina, dove è prevista un’assemblea provinciale alle ore 18:30 presso il Teatro Cristo Re, in via Principe Umberto 89. Anche l’appuntamento messinese sarà dedicato al confronto con i candidati e i quadri dirigenti del territorio, nell’ambito del percorso di organizzazione delle liste e del coordinamento delle attività provinciali. L’incontro rappresenterà una delle nove tappe del programma promosso da Sud chiama Nord per consolidare la propria struttura organizzativa in Sicilia.

Martedì 17 novembre le ultime tappe a Palermo e Trapani

Il ciclo di assemblee si concluderà martedì 17 novembre con due appuntamenti nella Sicilia occidentale. La prima tappa sarà a Palermo alle ore 17:00, presso l’Hotel President, in via Francesco Crispi 230. Successivamente, alle ore 19:30, è prevista l’assemblea provinciale di Trapani, presso la Sala Laurentina, in via Generale D. Giglio 12. Con questi ultimi due incontri si completerà il calendario delle nove assemblee provinciali, avviato quattro giorni prima nel Catanese.