Cateno De Luca torna a intervenire nel dibattito politico nazionale e lo fa con una dichiarazione ironica e provocatoria rivolta al centrosinistra e al mondo sindacale. Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord indica in Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, il possibile “punto di riferimento del cosiddetto campo largo”, lanciando contemporaneamente una critica alla scelta di “organizzare gli scioperi nella giornata di venerdì”. Le parole di De Luca prendono di mira le divisioni interne al centrosinistra e il ruolo che, secondo la sua provocazione politica, potrebbe assumere il leader sindacale per superare i contrasti tra le diverse forze della coalizione.

De Luca: “come leader del campo largo c’è Landini”

Il leader di Sud chiama Nord interviene sulla questione della guida del centrosinistra, utilizzando l’ironia per commentare le tensioni politiche interne allo schieramento. “Come leader del “campo largo” c’è Landini. Questa è la notizia: è stato scelto lui per mettere a tacere le faide nel centrosinistra. Lo ribadisco: organizzare scioperi sempre il venerdì con la logica dei “comunisti col Rolex” è surreale”.