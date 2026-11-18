Un nuovo progetto politico nazionale che parte dagli amministratori locali, punta a riunire i movimenti civici e guarda al centrodestra, senza rinunciare alla propria autonomia. È questa la strategia illustrata da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, in un’intervista rilasciata a Il Foglio, a firma di Riccardo Carlino, nella quale affronta il rapporto con Forza Italia, Lega, il governo regionale siciliano e le prospettive delle prossime elezioni. Al centro del progetto c’è la nascita di una federazione dei movimenti civici, annunciata per il 18 febbraio, che nelle intenzioni di De Luca dovrà mettere insieme esperienze amministrative provenienti da tutta Italia.

Cateno De Luca e il nuovo progetto politico: la federazione dei movimenti civici nascerà il 18 febbraio

Nell’intervista al quotidiano, De Luca racconta il percorso di aggregazione che sta portando avanti con sindaci, assessori e consiglieri comunali, rivendicando la capacità di coinvolgere amministratori locali e movimenti civici anche al di fuori della Sicilia. “Mi stupirei se non fosse così. Ma è ovvio che attiriamo anche qualche antipatia, sia da sinistra che da destra. Stiamo catenizzando il centrodestra”, afferma De Luca. Il leader di Sud chiama Nord sottolinea come il nuovo progetto debba nascere dalle esperienze amministrative concrete e non limitarsi a un’operazione politica costruita dall’alto. “Se oggi un movimento civico fatto da amministratori locali e municipali non riesce a suscitare interesse nei colleghi, vuol dire che è fallito prima di partire. Del resto – aggiunge – mi chiamano ‘sindaco d’Italia’ perché parlo lo stesso linguaggio dei colleghi sindaci e dei movimenti civici”. L’annuncio più rilevante riguarda la data individuata per la nascita della nuova federazione. “Abbiamo fissato il 18 febbraio la nascita della confederazione dei movimenti civici che vedrà l’adesione di tutti i movimenti che ci stanno contattando, e che andremo a trovare con un tour in tutta Italia”. Un’iniziativa che punta quindi a superare i confini regionali e a costruire una rete nazionale di amministratori e realtà civiche.

Sud chiama Nord cresce e guarda al centrodestra: il passaggio di Walter Tesauro e le parole di De Rosa

Nel ricostruire le interlocuzioni politiche in corso, Il Foglio richiama il recente avvicinamento a Sud chiama Nord del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, proveniente da Forza Italia, insieme a due assessori comunali e a un gruppo di consiglieri. Un passaggio che si inserisce nel percorso di ampliamento del movimento e che arriva in una fase di confronto con diversi esponenti del centrodestra. L’articolo ricorda anche le dichiarazioni del senatore Raffaele De Rosa, che ha annunciato l’abbandono di Forza Italia e ha espresso apprezzamento nei confronti di De Luca.

Il rapporto con la Lega, Umberto Bossi e il confronto con Forza Italia

Un altro passaggio significativo dell’intervista riguarda i rapporti con la Lega e le interlocuzioni con alcuni protagonisti della storia del partito. Il Foglio richiama le tensioni maturate nel centrodestra anche dopo la partecipazione alla convention nazionale della Lega di figure come Mario Borghezio e Paolo Grimoldi, quest’ultimo espulso dal partito nel 2024 e oggi alla guida di Patto per il Nord. De Luca racconta inoltre di essere pronto a candidare Renzo Bossi, figlio del fondatore della Lega, e ricorda il proprio incontro con Umberto Bossi. “Tre anni fa sono andato a conoscere Umberto Bossi. Mi disse che nel 2011 lui mandò un emissario a Fiumendisi, dove vivo, per conoscermi”, racconta.

Nel descrivere la propria collocazione politica, De Luca insiste sul legame con l’autonomismo e sulla volontà di mantenere una prospettiva unitaria. “Lui mi definiva più leghista dei leghisti, perché sono stato sempre un autonomista, ma ovviamente sempre nell’ambito di una cornice unitaria e non separatista. Questo – dice – ha sempre suscitato interesse nella Lega. Ma nessuno si innervosisca per questo, tanto nel Carroccio quanto in Forza Italia, dove Giorgio Mulè non è stato tanto carino nei miei confronti”.

De Luca risponde alle critiche sulla doppia posizione tra centrodestra nazionale e Sicilia

Uno dei temi politicamente più delicati affrontati nell’intervista riguarda la posizione di De Luca rispetto al centrodestra. Il Foglio richiama infatti le critiche del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, relative alla posizione del leader di Sud chiama Nord: da un lato il dialogo con esponenti del centrodestra nazionale, dall’altro l’autonomia politica mantenuta in Sicilia rispetto alla coalizione che sostiene il presidente della Regione Renato Schifani. De Luca respinge l’accusa di incoerenza e ricorda il percorso politico compiuto nel 2022.

“Noi siamo coerenti col nostro mandato – gli risponde De Luca –. Io sono stato eletto al Parlamento siciliano nel 2022 contro il centrodestra e il centrosinistra e sono arrivato secondo. Mica posso dire oggi ai miei elettori in Sicilia ‘abbiamo scherzato’. Questo ha fatto andare in tilt Mulè”. Il leader di Sud chiama Nord rivendica quindi il mandato ricevuto dagli elettori siciliani, sottolineando come un’eventuale intesa politica debba tenere conto dell’identità e del percorso del suo movimento. Alla contestazione relativa all’impossibilità di servire due schieramenti, De Luca replica: “E’ una frase infelice – commenta De Luca – io ho un solo padrone, il popolo. E mi giudicherà nelle urne, quando correremo per vincere in Sicilia e andare oltre Schifani e oltre il centrodestra siciliano, che non è che ha proprio brillato. A oggi sarebbe impossibile farci un accordo per la regione”.

Le distanze da Maurizio Lupi e Noi Moderati: “noi siamo un’altra cosa”

Nell’intervista viene affrontata anche l’ipotesi di un avvicinamento a Maurizio Lupi e a Noi Moderati, all’interno di un possibile riassetto dell’area centrista. De Luca esclude però che il percorso della sua formazione possa essere assimilato a quello del partito di Lupi. “Avrei potuto chiedere di fare un accordo elettorale, la cosiddetta ‘bicicletta’, con lui. Così avremmo vinto entrambi e non ci sarebbe stato alcun ‘miglior perdente’. Ma – prosegue – alla nostra identità ci teniamo, e quindi ho preferito fare l’Ulisse: navigare in mare aperto. Se avessi fatto un accordo non avremmo potuto portare l’intera nostra identità. Noi siamo un’altra cosa rispetto a Lupi, oggi non siamo compatibili, e lo dico con il massimo rispetto”.

De Luca si rivolge quindi anche agli elettori di Forza Italia e Lega e rivendica la possibilità che Sud chiama Nord possa assumere un ruolo significativo nei prossimi appuntamenti elettorali: “il nostro 1,5 per cento è puro, non è schierato e vale il doppio”.

Le prospettive della coalizione e l’ipotesi di un’intesa con Luigi Marattin

Il Foglio affronta infine le possibili evoluzioni della coalizione che De Luca sta costruendo, facendo riferimento anche all’eventualità di un coinvolgimento del Partito Liberal Democratico di Luigi Marattin, descritto come una forza che guarda all’area liberale di governo. De Luca utilizza un’immagine per descrivere questa fase. “Sta vivendo una fase da profumiere. Ma poi le cose si devono concludere. Dovrà stabilire, come l’ape Maia, su quale fiore dovrà poi posarsi una volta per tutte. Io spero che sceglierà il centrodestra – conclude –. Noi non staremo ad aspettare, abbiamo tracciato il nostro percorso”.