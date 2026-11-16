Cateno De Luca su Giuseppe Conte: “è il festival dell’ipocrisia”. Bordate su Superbonus e Reddito di Cittadinanza

Cateno De Luca torna all’attacco di Giuseppe Conte e lo fa dagli schermi del Tg4, dove il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord ha rivolto pesanti critiche al presidente del Movimento 5 Stelle. Al centro del suo intervento le contraddizioni che, a suo giudizio, caratterizzerebbero le posizioni dell’ex Presidente del Consiglio, dalle questioni internazionali alle politiche economiche, fino all’utilizzo dei social network nella comunicazione politica. De Luca ha contestato soprattutto l’atteggiamento di Conte nei confronti dell’attuale Governo, sostenendo che “una parte delle difficoltà economiche oggi denunciate dal leader pentastellato deriverebbe proprio dalle decisioni assunte durante la sua esperienza a Palazzo Chigi”. Il riferimento è in particolare al Superbonus 110% e al Reddito di Cittadinanza, due provvedimenti che, secondo il sindaco di Taormina, “avrebbero avuto conseguenze negative sui conti pubblici”.

De Luca contro Conte: le critiche su Superbonus, Reddito di Cittadinanza e Ucraina

Nel corso dell’intervento televisivo, il leader di Sud chiama Nord ha evidenziato quelle che considera le “incoerenze politiche” dell’ex premier, richiamando anche i temi della cybersicurezza e della guerra in Ucraina. De Luca ha messo in relazione le posizioni attuali di Conte con le responsabilità legate al periodo in cui guidava il Governo, accusandolo di criticare problemi che, a suo avviso, sarebbero stati alimentati dalle precedenti scelte dell’esecutivo. “Le contraddizioni di Giuseppe Conte sono evidenti su tanti fronti, dalla cybersicurezza alla posizione sull’Ucraina e, quindi, sul periodo in cui lui era Presidente del Consiglio dei Ministri. Le criticità che affronta il governo Meloni, e che sono poi oggetto delle accuse di Conte, sono frutto dei debiti generati da Conte con il Superbonus 110 e anche la modalità sbagliata del Reddito di Cittadinanza. Provvedimenti negativi per i conti dello Stato. E ancora Conte e il Campo largo insistono su questo fronte. E’ il festival dell’ipocrisia”, ha dichiarato De Luca.