Cateno De Luca annuncia, in un’intervista a “Milano Quotidiano”, la partecipazione di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord alle prossime elezioni amministrative di Milano. Il leader del movimento siciliano interviene nel dibattito politico del capoluogo lombardo, contestando le scelte del sindaco Giuseppe Sala in materia di sicurezza e di tutela delle tradizioni natalizie. “Alle prossime Amministrative di Milano noi ci saremo con la lista Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord! Porteremo nella capitale economica del Paese il nostro modello: presenza sul territorio, coraggio decisionale e zero chiacchiere”, ha affermato il sindaco di Taormina.

Milano, Cateno De Luca critica Sala sulla sicurezza

Tra i temi sollevati da De Luca figura quello della sicurezza urbana. Il leader di Sud chiama Nord chiede una maggiore fermezza nella gestione degli episodi di violenza e propone la presenza dei militari a presidio del territorio. “Oggi Milano è ostaggio dell’ambiguità della sinistra e del sindaco Sala. Sul fronte della sicurezza la situazione è fuori controllo: di fronte a guerriglia urbana e scontri in piazza non servono timidezze o distinguo, chi rompe deve pagare subito, servono militari a presidio del territorio e difesa senza se e senza ma di cittadini onesti, commercianti e forze dell’ordine”.

La polemica sull’Albero del dono: De Luca difende le tradizioni natalizie

Al centro delle critiche di De Luca anche la denominazione “Albero del dono”, una scelta che, secondo il leader di Sud chiama Nord, rappresenterebbe un indebolimento dell’identità e delle tradizioni natalizie. “Allo stesso tempo viene cancellata la nostra identità: ma che cavolo è l'”Albero del dono”? Si chiama Albero di Natale, punto. Far finta che chiamarlo in un altro modo risolva i problemi di Milano è il livello massimo di ipocrisia ideologica: zero polso sulla sicurezza, zero coraggio davanti a chi mette a ferro e fuoco le strade, ma tantissimo zelo quando c’è da annacquare la nostra identità e le nostre tradizioni. Una città in difficoltà ha bisogno di un sindaco che faccia sul serio, non di un esperto di maquillage linguistico. Ridate il Natale ai milanesi!”.

Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord alle amministrative di Milano

Con l’annuncio della partecipazione alle prossime amministrative, De Luca rilancia il modello del “Sindaco Sceriffo”, proponendo un’alternativa all’attuale amministrazione comunale. “I milanesi meritano un’alternativa vera, un Sindaco Sceriffo che stia dalla parte della gente perbene“, conclude De Luca.