Cateno De Luca prosegue il suo tour politico nazionale e arriva a Campobasso, in Molise, per una nuova tappa del percorso di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord. Il sindaco di Taormina e leader del movimento, insieme al presidente Laura Castelli, continua gli incontri sul territorio con l’obiettivo di coinvolgere amministratori locali e realtà civiche nella costruzione del progetto politico. La giornata molisana è stata caratterizzata da un’assemblea organizzativa pubblica e da incontri riservati con consiglieri regionali e amministratori locali. A raccontare l’appuntamento è stato lo stesso De Luca, che ha utilizzato anche questa occasione per ribadire la propria visione politica, fondata sull’esperienza amministrativa e sul rapporto diretto con i cittadini.

Sud chiama Nord a Campobasso, incontri con consiglieri regionali e amministratori locali

Il tour di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord prosegue dunque in Molise, dove De Luca e Castelli hanno partecipato a un pomeriggio di confronto politico e organizzativo. Al centro dell’iniziativa c’è il coinvolgimento delle realtà civiche e degli amministratori locali interessati al progetto, con particolare attenzione alla possibilità di costruire un percorso comune senza rinunciare alle rispettive identità territoriali. Nel descrivere gli incontri, De Luca ha fatto ricorso alla consueta ironia, parlando anche di “sedute spiritiche” riservate con gli interlocutori politici presenti. Il leader di Sud chiama Nord ha sottolineato come “l’esperienza maturata nelle amministrazioni comunali rappresenti, nella sua visione, il punto di partenza per costruire una proposta politica capace di affrontare le esigenze dei territori”.

De Luca rivendica l’esperienza da sindaco: “ho indossato cinque fasce tricolori diverse”

Nel suo intervento, Cateno De Luca ha rivendicato il ruolo degli amministratori locali, sottolineando “la necessità di mantenere un rapporto costante con i cittadini e di fornire risposte ai problemi quotidiani”. Il sindaco di Taormina ha inoltre richiamato la propria esperienza amministrativa, presentandola “come uno degli elementi distintivi del progetto politico di Sindaci d’Italia”. Secondo De Luca, il movimento “intende valorizzare il contributo delle realtà civiche che operano sui territori, consentendo loro di aderire a un percorso condiviso mantenendo il proprio radicamento locale”.

L’attacco a Vannacci e la dichiarazione integrale di Cateno De Luca

La tappa di Campobasso è stata anche l’occasione per una dura presa di posizione nei confronti di Roberto Vannacci. De Luca ha contrapposto il proprio modello politico, basato sull’esperienza amministrativa, a quello che considera un approccio fondato prevalentemente sulle dichiarazioni. Nel commentare la giornata molisana, il leader di Sud chiama Nord ha dichiarato: “tappa a Campobasso, nel cuore del Molise! Continua senza sosta il tour di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord insieme al nostro presidente Laura Castelli. Pomeriggio intenso tra assemblea organizzativa pubblica e qualche seduta spiritica riservata con consiglieri regionali e amministratori locali per costruire il futuro dei territori.

Chi fa il sindaco cammina per strada ogni singolo giorno e guarda in faccia i cittadini, dovendo dare risposte concrete alle loro esigenze. È da questa trincea quotidiana che nasce il nostro percorso: un progetto in cui tante realtà civiche stanno scegliendo di unirsi a noi, mantenendo intatta la propria identità e il proprio radicamento. Io sono il Sindaco d’Italia, ho indossato cinque fasce tricolori diverse: porto in dote un’esperienza vera, fatta sul campo, lontano dai palazzi. Noi siamo il movimento del pragmatismo e del fare, e segniamo una distanza netta dal partito dei “cazzari” alla Vannacci e da chi fa solo chiacchiere senza aver mai amministrato nemmeno un condominio”.