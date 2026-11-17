Sud chiama Nord rafforza la propria organizzazione territoriale e prepara i prossimi appuntamenti politici ed elettorali. Si è svolta a Messina l’assemblea provinciale del Governo di Liberazione, alla presenza di Cateno De Luca, dei rappresentanti istituzionali, degli amministratori, dei candidati e dei quadri dirigenti del movimento. Al centro dell’incontro il consolidamento del percorso di crescita, la costruzione delle liste per le prossime elezioni regionali e lo sviluppo del progetto nazionale con Sindaci d’Italia. L’appuntamento, inserito nel ciclo di assemblee provinciali promosso in tutta la Sicilia, ha rappresentato un momento di confronto sulle prospettive politiche del movimento, con particolare attenzione al ruolo della provincia di Messina nella nuova fase organizzativa.

Cateno De Luca annuncia la nomina di Piero La Tona

Una delle principali novità emerse dall’assemblea riguarda la nomina di Piero La Tona a portavoce provinciale delle liste, annunciata direttamente da Cateno De Luca. La designazione rientra nel modello organizzativo definito a livello nazionale per accompagnare la selezione delle candidature e coordinare le attività politiche sul territorio. Nel corso del suo intervento, il leader di Sud chiama Nord ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del progetto nazionale insieme a Sindaci d’Italia, ribadendo la volontà di proseguire il percorso avviato in Sicilia e di mantenere una strategia autonoma rispetto agli attuali schieramenti politici regionali. “La nostra posizione non è mutata. Continuiamo il percorso avviato nel 2022, con una strategia che oggi assume una dimensione diversa. Il contesto è cambiato, gli obiettivi sono diversi e anche la pianificazione deve essere adeguata alle nuove sfide che ci attendono”, aggiunge.

De Luca prepara le elezioni regionali: “non si può sbagliare una provincia”

Particolare attenzione è stata riservata alla costruzione delle liste per le prossime elezioni regionali in Sicilia, considerate uno degli obiettivi prioritari della nuova fase organizzativa di Sud chiama Nord. De Luca ha evidenziato come le condizioni politiche siano cambiate rispetto alle precedenti elezioni e come sia necessario adeguare la pianificazione alle nuove esigenze del movimento. “Nel 2022 la dinamica era un’altra: bisognava far conoscere il progetto e consolidarlo. Oggi il contesto è diverso, gli obiettivi sono diversi ed è ovvio che anche la pianificazione sia diversa. Mi sto prendendo la responsabilità di tarare le liste regionali perché non si può sbagliare una provincia”. Il leader del movimento ha inoltre sottolineato la crescita del progetto nazionale, che sta registrando l’adesione di amministratori e movimenti civici provenienti da diverse regioni italiane. “Quello che nascerà il 18 febbraio sarà un’innovazione nell’organizzazione dei partiti e aprirà una nuova fase nella quale noi siamo protagonisti. È un protagonismo che ogni giorno si consolida e che presuppone da parte nostra una responsabilità ancora maggiore”, evidenzia.

Sud chiama Nord punta a rafforzarsi in tutti i comuni della provincia di Messina

Sul piano territoriale, il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ha richiamato la necessità di rilanciare l’attività dei comitati comunali e il tesseramento, con l’obiettivo di garantire una presenza organizzata del movimento in tutti i 108 comuni della provincia di Messina. Un lavoro che accompagnerà la preparazione dei prossimi appuntamenti politici, a cominciare dall’assemblea regionale del 23 novembre a Palermo.

Federico Basile: “il progetto non è individuale, ma collettivo”

All’assemblea è intervenuto anche il sindaco di Messina Federico Basile, che ha richiamato il valore del percorso amministrativo e politico costruito in città e l’importanza di mantenere attiva la partecipazione di tutti i protagonisti del progetto. “Le campagne elettorali non hanno una scadenza, ma vivono quotidianamente di quello che facciamo. Dopo le elezioni amministrative di maggio ci siamo rimessi subito in moto per continuare un percorso che parte da lontano. L’incontro di oggi serve ad accelerare una macchina amministrativa e politica che dobbiamo continuare a far crescere. Il progetto non è individuale, ma collettivo”. Le parole di Basile hanno posto l’attenzione sulla continuità dell’impegno amministrativo e politico del movimento, oltre che sulla necessità di consolidare il coinvolgimento degli amministratori e dei rappresentanti territoriali.

Laura Castelli e la nuova organizzazione nazionale di Sud chiama Nord

Sul rafforzamento dell’organizzazione è intervenuta anche la presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, che ha evidenziato come la dimensione nazionale raggiunta dal progetto richieda una struttura sempre più solida. Al centro del suo intervento la partecipazione, il tesseramento e la costituzione degli organismi previsti dallo statuto, elementi considerati fondamentali per garantire rappresentanza e democrazia interna. Nel corso dell’assemblea sono intervenuti anche il deputato nazionale Francesco Gallo e i deputati regionali Pippo Lombardo e Matteo Sciotto, che hanno richiamato l’importanza del coinvolgimento dei territori e della continuità dell’impegno politico e istituzionale del movimento.

Da Palermo a Roma: le prossime tappe del Governo di Liberazione

L’assemblea provinciale di Messina si è conclusa con un richiamo ai prossimi appuntamenti che accompagneranno il percorso di crescita politica e organizzativa di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. Il primo appuntamento è fissato per il 23 novembre a Palermo, dove si svolgerà l’assemblea regionale del movimento. Successivamente, il 18 dicembre a Messina, è prevista un’iniziativa di autofinanziamento. Il percorso culminerà il 18 febbraio a Roma, con l’evento nazionale che, secondo quanto annunciato da Cateno De Luca, segnerà l’avvio di una nuova fase del progetto politico di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia.