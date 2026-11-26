Il ruolo dei sindaci, la centralità delle comunità locali e il superamento del centralismo romano. Sono i temi sui quali interviene Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, nel corso del suo viaggio nelle regioni settentrionali. Da Verona, De Luca richiama le parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’assemblea dell’ANCI, soffermandosi sull’importanza degli amministratori locali per la coesione territoriale e sociale del Paese. Un messaggio che, secondo il leader del movimento, si inserisce nella visione politica di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord.

De Luca sulle parole di Mattarella all’assemblea dell’ANCI

“Intervenendo ieri all’assemblea dell’ANCI il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto un intervento forte, potente e molto attuale: integrazione e coesione territoriale passano dalle comunità locali. È un passaggio che reputo particolarmente rilevante, perché parla direttamente a chi vive e amministra i territori ogni giorno. Chi sta sul campo sa cosa significa tenere insieme le comunità, dare risposte concrete, essere il primo presidio quando i problemi arrivano addosso alle persone. I sindaci e gli amministratori locali sono il vero punto di tenuta del Paese: è lì che si misurano la coesione sociale, la qualità dei servizi, la fiducia nelle istituzioni”, afferma De Luca.

Il sindaco di Taormina collega quindi le considerazioni del Capo dello Stato al progetto politico portato avanti dal proprio movimento, ribadendo l’intenzione di rappresentare le istanze delle amministrazioni locali anche a livello nazionale. “Questo messaggio si inserisce pienamente nel solco del nostro mandato politico. Con Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord lo abbiamo sempre sostenuto e dimostrato nella nostra storia politica: stabilità, progresso e prosperità non si calano dall’alto, ma si costruiscono partendo dalle comunità locali e da chi le governa con responsabilità quotidiana. È questa la visione che vogliamo portare con ancora più forza nelle Camere e al governo del Paese: mettere al centro i territori, chi li amministra ogni giorno e il valore concreto del buon governo locale per far crescere tutta l’Italia”, rimarca.

Sud chiama Nord, l’assemblea organizzativa in Veneto

De Luca si sofferma inoltre sull’accoglienza ricevuta a Verona e sulle iniziative organizzative che stanno accompagnando il percorso di radicamento di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord nelle regioni settentrionali. “Che bella accoglienza anche a Verona!!! Questo giro al Nord continua a sorprenderci, perché ovunque andiamo troviamo un entusiasmo che va ben oltre ogni aspettativa. La verità è che la gente è stanca dei soliti giochetti di palazzo e ha voglia di concretezza, di amministratori che conoscono i problemi reali delle comunità e che non hanno paura di metterci la faccia”, prosegue il leader del movimento.

Il Polo delle Autonomie nascerà a Roma il 17 e 18 febbraio

Tra i prossimi appuntamenti del percorso politico annunciato da De Luca figura quello del 17 e 18 febbraio a Roma, quando, secondo quanto riferito dal sindaco di Taormina, sarà ufficialmente costituito il Polo delle Autonomie. In questa prospettiva si inserisce anche l’assemblea organizzativa del Veneto, finalizzata a strutturare la presenza territoriale del movimento. “Questa sera assemblea organizzativa del Veneto di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord. È un passaggio fondamentale per strutturare la nostra presenza sul territorio e tracciare insieme la rotta verso il grande appuntamento di Roma del 17 e 18 febbraio, quando daremo ufficialmente vita al Polo delle Autonomie. Il nostro obiettivo è chiaro: restituire dignità e potere decisionale ai territori, da Nord a Sud, archiviando una volta per tutte la stagione di un centralismo romano che ha dimostrato di saper solo frenare chi lavora e produce. Avanti tutta, con il coraggio dei sindaci e la forza della gente perbene”, conclude Cateno De Luca.