Cateno De Luca rilancia da Bari il progetto del Polo delle Autonomie e annuncia una nuova fase politica per Sud chiama Nord. Il leader del movimento, impegnato nel tour nazionale di Sindaci d’Italia, sceglie la tappa pugliese per ribadire l’obiettivo di costruire una rete di amministratori locali e movimenti civici capace di assumere un ruolo nella politica nazionale. Un percorso che, secondo quanto annunciato, sta già raccogliendo le prime adesioni e che culminerà il 18 febbraio 2027 a Roma, con il lancio ufficiale del nuovo progetto politico. Il messaggio di De Luca è accompagnato da una precisa rivendicazione di autonomia rispetto agli schieramenti tradizionali. Il leader di Sud chiama Nord sottolinea infatti che la nuova aggregazione non intende assumere un ruolo subordinato nelle alleanze politiche. Al centro del programma compare inoltre la proposta della cosiddetta norma “Sindaco Sceriffo”, attraverso la quale il movimento punta ad attribuire maggiori competenze ai sindaci e nuove funzioni alle amministrazioni comunali, soprattutto nei settori della sanità e della sicurezza.

Cateno De Luca a Bari: il tour di Sindaci d’Italia raccoglie nuove adesioni

Nel suo intervento, De Luca dichiara: “Quanto entusiasmo! Oggi tappa pugliese a Bari del tour nazionale di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord. Continua con grande partecipazione il nostro percorso in tutta Italia. Oggi a Bari per ribadire che i territori chiedono autonomia, concretezza e protagonismo, stanchi delle solite logiche di palazzo. Abbiamo dovuto velocizzare gli incontri in ogni regione perché siamo stati contattati da sindaci e movimenti civici di tutto il Paese. Sono già arrivate le prime adesioni e tante altre ne arriveranno nelle prossime settimane”.

Il Polo delle Autonomie nascerà a Roma il 18 febbraio 2027

La principale scadenza politica annunciata da Cateno De Luca è quella del 18 febbraio 2027, data individuata per il lancio del Polo delle Autonomie a Roma. L’appuntamento viene presentato come il momento conclusivo della fase organizzativa territoriale e l’inizio di una nuova stagione per il progetto promosso da Sud chiama Nord. L’iniziativa si propone di riunire amministratori e movimenti civici attorno a un programma che valorizzi il ruolo delle autonomie locali e la capacità dei territori di incidere sulle scelte politiche nazionali. De Luca attribuisce particolare importanza a questa scadenza, accompagnandola con un messaggio esplicito sul posizionamento della futura aggregazione: “il lancio del Polo delle Autonomie il 18 febbraio a Roma sarà un momento storico e aprirà una nuova fase. Ma che sia chiara una cosa: noi non siamo la ruota di scorta di nessuno”.