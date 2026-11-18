Parte da Roma il tour nazionale di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, il progetto politico guidato da Cateno De Luca, leader del movimento e sindaco di Taormina. La prima assemblea organizzativa nella Capitale ha rappresentato un’occasione di confronto sulle prossime iniziative politiche e sulla costruzione di una rete di movimenti civici, con particolare attenzione alle future competizioni elettorali. Al centro dell’incontro, la preparazione delle liste per le elezioni amministrative di Roma e dei suoi Municipi, ma anche il lavoro in vista delle elezioni politiche, con l’obiettivo di definire le candidature alla Camera e al Senato nel Lazio.

Cateno De Luca: “buona la prima”, il tour nazionale parte da Roma

“Buona la prima! La prima assemblea organizzativa del nostro tour nazionale, a Roma, è stata un pieno di energia. Ci siamo confrontati sull’intenso lavoro da fare e sugli obiettivi da raggiungere”, ha affermato De Luca. L’incontro segna l’avvio del percorso attraverso il quale Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord intende consolidare la propria organizzazione, coinvolgendo realtà civiche e preparando le prossime iniziative elettorali. “Presto ci saranno le amministrative a Roma: presenteremo le liste per comune e municipi. Ma non solo. Bisogna lavorare alla composizione delle liste di Camera e Senato nel Lazio per costruire la vera alternativa civica”. La strategia illustrata dal leader di Sud chiama Nord prevede dunque un impegno su due livelli: da una parte il radicamento nella realtà amministrativa romana, dall’altra la costruzione di una presenza politica in vista dei prossimi appuntamenti nazionali. “C’è tanto da fare ma il progetto di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord ormai è partito, aggregando realtà civiche importanti”, puntualizza De Luca.

De Luca resta a Roma e annuncia novità: “ho degli importanti annunci da fare”

Il programma politico di Cateno De Luca nella Capitale proseguirà anche domani, 19 novembre, con una nuova mattinata di impegni. Il leader di Sud chiama Nord ha anticipato che sono previste comunicazioni importanti, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sui contenuti. “Domani sarò ancora nella capitale per una mattinata intesa: ho degli importanti annunci da fare”. Resta quindi da conoscere quali saranno le novità annunciate da De Luca, mentre il movimento prosegue il lavoro per la costruzione delle liste elettorali e il coinvolgimento delle realtà civiche.