Cateno De Luca, parte da Aci Castello il tour del Governo di Liberazione: nove assemblee provinciali in tutta la Sicilia

Tre liste strutturate nella provincia di Catania, con l’obiettivo di conquistare un seggio ciascuna, una nuova organizzazione territoriale e un percorso politico che guarda alle prossime elezioni amministrative e all’eventualità di Regionali anticipate in Sicilia. Sono gli obiettivi annunciati da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, in occasione dell’avvio del tour delle assemblee provinciali del Governo di Liberazione, partito oggi da Aci Castello, in provincia di Catania. Un’iniziativa che prevede nove tappe in tutta la Sicilia fino al 17 novembre, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento nei territori, consolidare il tesseramento e preparare le prossime competizioni elettorali. Il primo appuntamento è stato anche l’occasione per annunciare una novità organizzativa nel Catanese: la nomina dell’onorevole Mimmo Rotella a portavoce provinciale, chiamato a coordinare il percorso politico insieme agli altri rappresentanti del movimento.

De Luca ad Aci Castello: “In Sicilia stiamo destrutturando i partiti tradizionali”

Il tour del Governo di Liberazione prende il via con un messaggio politico preciso. Cateno De Luca rivendica la strategia portata avanti dal proprio movimento nell’Isola, puntando a modificare gli equilibri consolidati e a costruire una presenza organizzata nelle diverse province siciliane. “Partiamo da Aci Castello con una certezza: in Sicilia stiamo portando avanti la nostra strategia di destrutturazione dei partiti tradizionali, con un entusiasmo sempre più coinvolgente”, afferma il leader di Sud chiama Nord. Una dichiarazione che sintetizza la volontà di rafforzare il progetto politico attraverso il coinvolgimento dei territori e la costruzione di una rete organizzativa capace di affrontare i prossimi appuntamenti elettorali. Il riferimento alla destrutturazione dei partiti tradizionali rappresenta uno degli elementi centrali della strategia rivendicata da De Luca, che intende consolidare il proprio movimento attraverso una presenza diretta nelle comunità locali.

Governo di Liberazione, nove assemblee provinciali in Sicilia fino al 17 novembre

L’appuntamento di Aci Castello segna l’avvio ufficiale del tour delle assemblee provinciali del Governo di Liberazione, un percorso che interesserà l’intero territorio regionale attraverso nove incontri programmati fino al 17 novembre 2026. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa del movimento, promuovere nuove adesioni e avviare un confronto con i rappresentanti locali in vista delle future competizioni elettorali. “Oggi abbiamo avviato ufficialmente il tour delle assemblee provinciali del Governo di Liberazione: 9 tappe in tutta l’Isola fino al 17 novembre per radicare il nostro movimento nei territori, rafforzare il tesseramento e preparare le prossime sfide elettorali, comprese le amministrative e un possibile anticipo delle regionali”, spiega De Luca. La possibilità di un anticipo delle elezioni regionali viene dunque indicata tra gli scenari politici ai quali il movimento intende prepararsi, senza che nelle dichiarazioni venga annunciata una modifica ufficiale del calendario elettorale. La priorità, in questa fase, è costruire una rete territoriale organizzata e rafforzare la presenza politica nelle diverse province della Sicilia.

Catania, De Luca punta su tre liste: “L’obiettivo è andare tutte a seggio”

Uno degli annunci più significativi riguarda la strategia elettorale nella provincia di Catania, dove il movimento sta lavorando alla costruzione di tre liste strutturate. L’obiettivo dichiarato da De Luca è quello di ottenere un risultato elettorale che consenta a ciascuna lista di conquistare rappresentanza. “Sulla provincia di Catania stiamo costruendo tre liste strutturate con l’obiettivo di andare tutte a seggio”, afferma il leader di Sud chiama Nord. La dichiarazione evidenzia l’importanza attribuita al territorio catanese nella strategia del Governo di Liberazione. La costruzione delle tre liste rappresenta un obiettivo organizzativo ed elettorale sul quale il movimento intende concentrare il proprio lavoro in vista dei prossimi appuntamenti. De Luca non ha fornito, nelle dichiarazioni diffuse, ulteriori dettagli sulla composizione delle liste o sui candidati che ne faranno parte.

Mimmo Rotella nuovo portavoce provinciale del Governo di Liberazione a Catania

Il primo appuntamento del tour è stato accompagnato anche dall’annuncio di una nuova responsabilità organizzativa. Il ruolo di portavoce provinciale a Catania è stato affidato all’onorevole Mimmo Rotella, indicato da De Luca come la figura incaricata di guidare questa fase di consolidamento territoriale. Rotella avrà il compito di coordinare il lavoro politico e organizzativo insieme ai candidati e al deputato regionale Andrea Messina, con il contributo di Marco Forzese, indicato come primo candidato del movimento alla Camera nel collegio catanese. “Per guidare questa fase delicata su Catania, abbiamo affidato il ruolo di portavoce provinciale all’onorevole Mimmo Rotella: un uomo d’esperienza che conosce profondamente il territorio e che coordinerà la squadra insieme ai candidati e al deputato regionale Andrea Messina, con il contributo di Marco Forzese, nostro primo candidato alla Camera nel collegio catanese”, dichiara De Luca.

Sud chiama Nord, dopo Catania il tour prosegue ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa

Il programma delle assemblee provinciali proseguirà già domani, domenica 15 novembre, con nuovi appuntamenti in diverse aree della Sicilia. De Luca ha annunciato che il tour farà tappa nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa, proseguendo il percorso di confronto e organizzazione avviato ad Aci Castello. “Domani saremo ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa”, conclude il leader di Sud chiama Nord. Le assemblee rappresentano un passaggio organizzativo attraverso il quale il Governo di Liberazione intende consolidare il tesseramento, rafforzare le strutture locali e preparare il movimento alle prossime sfide politiche. Il percorso avviato da Cateno De Luca punta dunque a costruire una presenza sempre più articolata sul territorio siciliano, con particolare attenzione alla provincia di Catania, dove sono già stati annunciati l’obiettivo delle tre liste e la nomina del nuovo portavoce provinciale. Con il tour delle nove assemblee, che si concluderà il 17 novembre, Sud chiama Nord e il Governo di Liberazione entrano così in una nuova fase di organizzazione politica, guardando sia alle prossime elezioni amministrative sia all’eventualità di un anticipo della competizione per la guida della Regione Siciliana.