Cateno De Luca: “non ho nulla a che fare con il centrodestra siciliano. No al Reddito di Cittadinanza”

“Io non c’entro nulla con il centrodestra siciliano”. È una delle dichiarazioni più nette di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, intervenuto durante la trasmissione “Il Punto” su Telecolor. Un intervento nel quale l’esponente politico siciliano ha rivendicato la propria identità civica, ribadito la natura post-ideologica del suo progetto politico e affrontato il tema delle alleanze. Nel corso della trasmissione, De Luca ha voluto innanzitutto chiarire la propria collocazione politica, rivendicando un percorso civico che, a suo giudizio, lo distingue da altre esperienze politiche. “Sono da sempre un civico, a differenza di altri, come Onorato, che rappresentano un civismo da provetta. La nostra è una strategia post-ideologica”, ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord.

Una posizione che De Luca collega direttamente alle scelte compiute nelle competizioni elettorali locali, sottolineando come il suo movimento non abbia seguito uno schema rigidamente riconducibile agli schieramenti tradizionali. “Alle elezioni amministrative siamo stati alleati più spesso con il centrosinistra che con il centrodestra”, ha precisato, evidenziando la natura trasversale delle alleanze costruite sul territorio. Da sottolineare, inoltre, che proprio Onorato e La Vardera, inizialmente attesi in studio, hanno deciso di non partecipare alla trasmissione.

Il rapporto con il centrosinistra e la distanza dal centrodestra siciliano

De Luca ha poi rivelato di aver ricevuto proposte politiche provenienti dal centrosinistra, facendo riferimento alla possibilità di aderire a Campo Riformista oppure a un progetto civico. “Dal centrosinistra mi era stato proposto di aderire a Campo Riformista oppure al progetto civico, ma io non ho nulla a che fare con il centrodestra siciliano”, ha affermato. Parole con cui il sindaco di Taormina prende le distanze dal centrodestra regionale e ribadisce la volontà di mantenere una propria identità politica, fondata su una strategia che definisce post-ideologica.

Reddito di Cittadinanza e Superbonus, De Luca ribadisce la propria contrarietà

Nel suo intervento su Telecolor, il leader di Sud chiama Nord ha affrontato anche il tema delle politiche economiche nazionali, ricordando le proprie posizioni su due misure che hanno caratterizzato il dibattito politico degli ultimi anni. “Ho sempre espresso la mia contrarietà al Reddito di Cittadinanza e al Superbonus 110%”, ha dichiarato De Luca. Un passaggio con cui ha ribadito la propria posizione su entrambi i provvedimenti, nel quadro di una riflessione più ampia sulla sua identità politica.

La Vardera candidato del campo largo? De Luca: “ne sarei orgoglioso, è il mio figlioccio”

Tra i temi affrontati durante la trasmissione anche l’ipotesi di una candidatura di Ismaele La Vardera come espressione del campo largo. Alla prospettiva di vedere La Vardera candidato della coalizione, De Luca ha risposto manifestando apertamente il proprio apprezzamento: “La Vardera candidato del campo largo? Ne sarei orgoglioso, è il mio figlioccio”.