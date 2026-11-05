Cateno De Luca, messaggio enigmatico su Vannacci: “perde pezzi, mentre il nostro telefono squilla”

Un messaggio enigmatico che alimenta interrogativi su possibili nuovi sviluppi politici. Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, interviene sui movimenti che riguardano Roberto Vannacci, lasciando intendere che potrebbero esserci novità anche per il suo movimento. “Vannacci perde pezzi, mentre il nostro telefono squilla. Ci sarà una connessione tra le due cose? Non posso anticiparvi altro!”, afferma De Luca, senza fornire ulteriori dettagli sulle possibili interlocuzioni politiche a cui fa riferimento. Il leader di Sud chiama Nord rimanda ogni eventuale chiarimento a un appuntamento, annunciato per oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 11:00 davanti a Montecitorio.

All’incontro saranno dunque presenti anche Laura Castelli e Francesco Gallo. Resta da capire se le dichiarazioni di De Luca anticipino effettivamente novità nei rapporti politici o eventuali nuovi ingressi nell’area di Sud chiama Nord. Per il momento, il leader del movimento non ha fornito conferme né indicazioni sui contenuti dell’annuncio.