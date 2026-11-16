Cateno De Luca lancia la sfida nazionale: “Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord” parte da Roma e attraversa tutta l’Italia | DATE

Parte mercoledì 18 novembre da Roma il tour delle assemblee organizzative regionali di “Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord”, la lista guidata da Cateno De Luca. Una maratona di incontri con sindaci e amministratori locali, la forza concreta del movimento, per costruire insieme la fase organizzativa in vista delle prossime elezioni politiche. Si comincia mercoledì 18 novembre alle 18:30 in Lazio a Roma, per poi proseguire con questo calendario: giovedì 19 novembre, in Molise, a Campobasso (ore 16); venerdì 20, alle 10.30, Potenza (Basilicata) e alle 17 in Campania, a Napoli. Il giorno dopo, sabato 21 novembre, Cateno De Luca sarà in Puglia, a Bari (ore 11). In serata, alle 18.30, in Calabria a Lamezia Terme. Lunedì 23 novembre si svolgerà l’assemblea in Sicilia (Palermo ore 18); il 24 in Liguria, a Genova, con inizio alle 15.30, per poi proseguire a Torino (Piemonte), alle 18.30.

L’assemblea in Valle d’Aosta si terrà ad Aosta mercoledì 25, alle 10.30. Dopo in Lombardia a Milano (ore 15) e Bologna, in Emilia Romagna, alle 19. Giovedì 26 novembre, Trieste (Friuli Venezia Giulia), ore 15; in Veneto, Verona, alle 19. Venerdì 27 novembre in Trentino Alto Adige: alle 10.30 a Trento e alle 16 a Bolzano. Il 2 dicembre si vola in Sardegna: ore 18 Cagliari. Giovedì 3 dicembre sarà la volta della Toscana, a Firenze, con inizio alle 18. Venerdì 4 dicembre si svolgeranno le due convention in Umbria e Marche: a Perugia e Ancona, rispettivamente alle 16 e alle 18.30. Si chiude sabato 5 dicembre in Abruzzo, a Pescara, alle 10:30. Sono, dunque, giornate fittissime, un impegno enorme per il movimento, che sceglie di andare dove vivono le comunità.

“Sarà l’occasione per raccontare le nostre idee ai cittadini e per incontrare tutte le realtà civiche che ci hanno già espresso vicinanza e che vogliono confluire nel nostro progetto”, spiega Cateno De Luca. “Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord sta crescendo a dismisura – commenta il leader – è il momento di organizzarsi ancora meglio per raggiungere l’obiettivo. Non ci fermiamo mai. Se da Sud prima abbiamo chiamato il Nord, adesso lavoriamo per unire verso un unico obiettivo tutta l’Italia”, conclude Cateno De Luca.