Cateno De Luca: “il 3% è alla nostra portata, saremo determinanti per la vittoria del centrodestra”

Cateno De Luca guarda alle prossime sfide elettorali e rilancia le ambizioni politiche del suo movimento. Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord si dice convinto della possibilità di raggiungere lo sbarramento e di assumere un ruolo determinante nella vittoria del centrodestra. “Il 3% è alla nostra portata, saremo determinanti per la vittoria del centrodestra. Nessun ministero per me, punto alla presidenza della Sicilia”, afferma De Luca, indicando anche il proprio obiettivo politico personale.

De Luca punta alla presidenza della Regione Siciliana

Le parole del leader di Sud chiama Nord delineano una doppia prospettiva: da un lato, il raggiungimento di un risultato elettorale che possa rendere il movimento decisivo per il centrodestra; dall’altro, la volontà di concentrare le proprie ambizioni sulla presidenza della Regione Siciliana. De Luca esclude infatti un incarico ministeriale, chiarendo di voler puntare alla guida della Sicilia. Una posizione con cui il sindaco di Taormina ribadisce le proprie aspirazioni regionali e il ruolo politico che intende svolgere attraverso il suo movimento.