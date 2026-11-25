Dalla Sicilia all’Emilia-Romagna, passando per la costruzione di una rete nazionale di liste civiche. Cateno De Luca punta su Alberto Zanni e consolida la presenza del suo movimento anche a Bologna, dove la lista del candidato civico, ‘Una Nuova Bologna’, ha stretto un’alleanza con ‘Sindaci d’Italia–Sud Chiama Nord’. L’appuntamento è in programma oggi, alle ore 19, allo Zanhotel Europa di via Boldrini 11, dove sarà presentato anche il simbolo che richiama le due compagini politiche. In un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, a cura di Renzo Sanna, il sindaco di Taormina ha illustrato le ragioni dell’alleanza con Zanni, soffermandosi sulle prospettive politiche a Bologna e a Roma.

Cateno De Luca tra Roma e Bologna

Interpellato sulla possibilità di ampliare ulteriormente il proprio impegno politico, De Luca distingue la situazione della Capitale da quella del capoluogo emiliano. “A Bologna non c’è bisogno, ci sono già candidati bravissimi. A Roma invece c’è bisogno: nel centrodestra c’è già la sindrome della sconfitta. Ma io le partite le gioco sino alla fine”. Alla domanda sulla possibilità di ricoprire il ruolo di sindaco di Bologna, De Luca risponde: “io vengo da una terra complicata come la Sicilia. Qui ci sono possibilità di fare qualcosa di innovativo. Sarebbe diverso”.

L’alleanza con Alberto Zanni e il ruolo dei sindaci

Alla base della collaborazione con Alberto Zanni c’è la condivisione di una visione amministrativa che mette al centro la vivibilità della città e il rapporto con i cittadini. “Anzitutto la predilezione per una città a misura d’uomo. Una Bologna aperta e inclusiva. Mi hanno colpito passione e umanità”, afferma De Luca. Tra i temi condivisi figura anche il rafforzamento delle competenze dei primi cittadini, con particolare riferimento al controllo della qualità dei servizi sanitari. “Credo che l’esemplificazione sia l’idea del sindaco sceriffo, che vigila sulle competenze dei palazzi della sanità. Diciamo la verità: il primo cittadino è la massima autorità per sicurezza e ordine pubblico, ma oggi è poco più che un ammazza zanzare. Il sindaco guardiano ma con poche competenze deve finire: deve, invece, esercitare il controllo sulla qualità dei servizi, e il controllo sulla retribuzione di risultato di chi ha competenze sugli ospedali”, evidenzia De Luca.

Sud chiama Nord, il progetto nazionale del Polo delle Autonomie

L’alleanza con Zanni rappresenta una nuova tappa del percorso nazionale intrapreso da De Luca. Dopo gli appuntamenti in Sicilia, Calabria, Campania, Liguria e Piemonte, il leader di Sud chiama Nord sarà oggi a Milano e successivamente in Emilia-Romagna. L’obiettivo, come spiegato nell’intervista, è costruire confederazioni con liste civiche destinate a confluire nel costituendo Polo delle Autonomie, attraverso accordi nell’ambito della coalizione di centrodestra, garantendo comunque libertà di movimento nei singoli territori. Proprio sul civismo, elemento centrale del progetto politico di Zanni, De Luca ribadisce la volontà di salvaguardare l’autonomia del candidato bolognese: “nasciamo come lupi solitari, non posso non apprezzare. La scelta di autonomia di Alberto verrà salvaguardata”.

La sfida a Lepore e al centrosinistra

In vista delle prossime elezioni amministrative, De Luca individua nella qualità delle proposte e nella capacità della squadra di governo gli elementi su cui puntare per sfidare Matteo Lepore e il centrosinistra. “L’innovatività delle proposte e una squadra all’altezza. Si vince con una analisi concreta degli impegni assunti”, conclude De Luca.