Cateno De Luca, confronto con il direttore del Tg1 e invito a Nunzia De Girolamo: “torna in politica”

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, protagonista a Latina della seconda giornata di Nexus, l’iniziativa che si è svolta al Teatro d’Annunzio alla presenza di numerosi giovani. Nel corso dell’evento, De Luca ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, illustrando la visione politica e gli obiettivi del progetto Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord. La giornata è stata caratterizzata anche da un momento di confronto con Nunzia De Girolamo, alla quale De Luca ha rivolto un invito a valutare il ritorno sulla scena politica. Una proposta alla quale l’ex parlamentare ha risposto spiegando che, almeno per il momento, non intende compiere questo passo.

Cateno De Luca incontra Gian Marco Chiocci al Nexus di Latina

Il leader di Sud chiama Nord ha espresso soddisfazione per la partecipazione alla seconda giornata dell’iniziativa, sottolineando il valore del confronto con il direttore del Tg1 e la presenza di tanti giovani interessati ai temi affrontati. “Un immenso piacere dialogare con il Direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, un professionista di indiscussa caratura e sensibilità giornalistica, al Teatro d’Annunzio di Latina per la seconda giornata di Nexus. Tantissimi i giovani presenti in una cornice straordinaria: c’è molta attenzione su questi temi”. Un’occasione che De Luca ha utilizzato anche per ribadire la centralità dell’esperienza amministrativa nel percorso politico che sta portando avanti attraverso Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord.

Il progetto Sindaci d’Italia: “dalla Sicilia al Mezzogiorno, oggi una realtà nazionale”

Durante il suo intervento, Cateno De Luca ha ripercorso il cammino del progetto politico nato in Sicilia e successivamente sviluppatosi nel Mezzogiorno, rivendicandone il radicamento territoriale e la matrice civica. “Con il progetto Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, rappresentiamo oggi in Italia l’unica forza politica realmente radicata nei territori che nasce da una vera e concreta esperienza civica: nata in Sicilia, cresciuta in tutto il Mezzogiorno e diventata oggi una realtà nazionale”. Secondo De Luca, il punto di forza del movimento è rappresentato proprio dall’esperienza maturata nell’amministrazione delle comunità locali, che il leader di Sud chiama Nord intende valorizzare anche nelle istituzioni nazionali. “Il nostro obiettivo è chiaro: portare l’esperienza di chi amministra ogni giorno le comunità direttamente all’interno delle Istituzioni, dante finalmente una voce forte e autentica ai nostri territori”. Il sindaco di Taormina ha quindi ribadito la volontà di rafforzare la rappresentanza dei territori nelle istituzioni, indicando nel coinvolgimento diretto degli amministratori locali uno degli elementi centrali della proposta politica di Sindaci d’Italia.

De Luca invita Nunzia De Girolamo a tornare in politica: la risposta

Tra i momenti della giornata anche il dialogo tra Cateno De Luca e Nunzia De Girolamo. Il leader di Sud chiama Nord ha raccontato di aver provato a convincerla a valutare un possibile ritorno all’attività politica. “Io ci ho tentato ma lei non ha ceduto! Oggi a Latina in occasione dell’evento Nexus ho corteggiato Nunzia De Girolamo: ‘Non è giunto il momento di un tuo rientro in politica?’”, ha raccontato De Luca. La risposta di Nunzia De Girolamo, riportata dallo stesso leader di Sud chiama Nord, è stata chiara, pur accompagnata da un apprezzamento per il suo entusiasmo. “Ancora non è il momento anche se la tua effervescenza è coinvolgente”. Uno scambio che De Luca ha condiviso con tono ironico, raccontando il tentativo di sollecitare il ritorno in politica di De Girolamo e la risposta ricevuta.

Il ringraziamento agli organizzatori di Nexus

Al termine dell’iniziativa, Cateno De Luca ha rivolto un ringraziamento alla società editrice Giornalisti Indipendenti, promotrice dell’evento, e a tutti coloro che hanno contribuito alla sua organizzazione. “Un sincero ringraziamento alla società editrice Giornalisti Indipendenti per questa straordinaria iniziativa e a tutti gli organizzatori!” La partecipazione al Nexus di Latina ha rappresentato per il leader di Sud chiama Nord un’ulteriore occasione per presentare il progetto Sindaci d’Italia al di fuori della Sicilia, confrontarsi sul ruolo della politica e degli amministratori locali e rilanciare il tema della rappresentanza dei territori nelle istituzioni nazionali.