Cateno De Luca: “con Meloni senza cercare poltrone. Nel 2027 vogliamo 12 deputati e 5 senatori”

Dodici deputati e cinque senatori da eleggere nel 2027, un progetto politico nazionale che parte dalla Sicilia per raggiungere il Nord Italia e un percorso accanto a Giorgia Meloni, senza rinunciare alla propria autonomia e mantenendo l’opposizione al governo regionale siciliano. Sono gli obiettivi e le posizioni ribaditi da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che torna a delineare le proprie strategie politiche dopo un’intervista rilasciata all’Huffington Post. De Luca rivendica la crescita di un movimento nato dalle esperienze amministrative locali e intenzionato a costruire una presenza sempre più forte sulla scena nazionale. Un progetto che punta a coinvolgere sindaci e amministratori attraverso il tour di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, con tappe che dalla Sicilia arriveranno fino a Milano, Trento, Aosta e Verona.

Cateno De Luca, Sud chiama Nord parte dalla Sicilia per conquistare spazio nella politica nazionale

“La profezia del Sud che chiamava il Nord oggi si concretizza. Partiamo dalla Sicilia per attraversare tutta l’Italia, da Agrigento fino a Milano, Trento, Aosta e Verona, con il tour di Sindaci d’Italia – SUD chiama NORD”, afferma De Luca. L’iniziativa punta a superare i confini regionali e a costruire un collegamento tra amministratori locali di diverse aree del Paese, valorizzando il ruolo di chi opera quotidianamente nelle istituzioni territoriali. “Un progetto nato sui territori, lontano dai salotti romani, che oggi parla a tutto il Paese con la forza concreta degli amministratori locali”, sottolinea il leader di Sud chiama Nord.

La rottura con il centrosinistra: “ci proponevano solo un amore clandestino nel Campo largo”

Uno dei passaggi politicamente più significativi riguarda il rapporto con il centrosinistra e le ragioni che hanno portato De Luca ad allontanarsi dalla prospettiva di una collaborazione all’interno del campo largo. Riferendosi all’intervista concessa all’Huffington Post, il leader di Sud chiama Nord rivendica la scelta di non accettare un ruolo che, a suo giudizio, non avrebbe riconosciuto adeguatamente il percorso e i risultati del movimento. “Nella mia intervista all’Huffington Post ho voluto mettere in chiaro le regole del gioco, senza giri di parole”, spiega De Luca. “Ho spiegato perché ho mandato a quel paese un centrosinistra che ci proponeva solo un amore clandestino nel Campo largo, pretendendo di farci entrare dalla finestra senza riconoscere la nostra storia e i nostri risultati”, dichiara.

De Luca e Giorgia Meloni: “non ho stretto accordi per cercare poltrone”

Accanto alla rottura con il centrosinistra, De Luca affronta il tema del proprio percorso politico nazionale accanto a Giorgia Meloni, chiarendo di non aver ricercato incarichi o posizioni di potere. Il leader di Sud chiama Nord rivendica la volontà di mantenere piena autonomia nelle scelte politiche, distinguendo il percorso nazionale dalla posizione assunta in Sicilia. “E ho chiarito il senso del nostro percorso nazionale accanto a Giorgia Meloni: non ho stretto accordi per cercare poltrone, non siamo l’Arca di Noè per chi cambia casacca e in Sicilia restiamo coerenti all’opposizione. Semplicemente, abbiamo portato la nostra identità e chiesto le mani libere per difendere i cittadini”, afferma De Luca.

De Luca si definisce un democristiano sturziano: “navigo a mare aperto come un Ulisse 4.0”

Nel delineare la propria identità politica, Cateno De Luca richiama anche la tradizione del popolarismo sturziano e l’esperienza maturata alla guida delle amministrazioni locali. Il leader di Sud chiama Nord si definisce infatti un democristiano sturziano, rivendicando le cinque fasce tricolori indossate nel corso della propria esperienza amministrativa come elemento distintivo del suo percorso. “Sono un democristiano sturziano che parla con i fatti e con le cinque fasce tricolori che ho indossato. Oggi navigo a mare aperto come un Ulisse 4.0: non chiedo garanzie a nessuno, ma so esattamente dove approdare”, dichiara.

Regione Siciliana, De Luca guarda alla conquista della presidenza entro cinque anni

La strategia nazionale si intreccia infine con le ambizioni politiche in Sicilia, dove De Luca ribadisce la volontà di proseguire il percorso di opposizione e di puntare, nel medio periodo, alla guida della Regione. Il leader di Sud chiama Nord lega il progetto parlamentare del 2027 a un obiettivo successivo, quello di conquistare la presidenza della Regione Siciliana senza dipendere dal sostegno o dall’investitura di altri schieramenti. “Abbiamo un obiettivo preciso per il 2027: eleggere 12 deputati e 5 senatori per portare la voce dei territori a Roma, continuando a scardinare un sistema vecchio pezzo dopo pezzo fino a conquistare, tra cinque anni, la guida della Regione Siciliana senza la benedizione di nessuno”, conclude De Luca.