Da Taormina a Genova, da Messina a Torino. Il percorso politico di Cateno De Luca entra in una nuova fase, quella dell’espansione nazionale di un movimento nato in Sicilia e che adesso punta a costruire una rete di amministratori locali, sindaci ed esperienze civiche lungo tutta la Penisola. Non più soltanto una forza politica meridionalista, ma un progetto che ambisce a trovare una propria collocazione nel panorama nazionale, attraverso la federazione tra Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia e la nascita del Polo delle Autonomie. A fotografare questa evoluzione sono tre quotidiani nazionali e del Nord Italia: La Stampa, Il Secolo XIX e Libero, che hanno dedicato spazio alle dichiarazioni di Cateno De Luca e della presidente del movimento Laura Castelli, approfondendo le prospettive politiche del progetto, le possibili ricadute sulle amministrative e il rapporto con il centrodestra nazionale. Tre interviste che, lette insieme, permettono di ricostruire una strategia articolata su diversi livelli: il radicamento territoriale, il coinvolgimento degli amministratori locali, l’accordo nazionale con il centrodestra e il mantenimento dell’autonomia politica in Sicilia. Una costruzione che presenta opportunità, ma anche interrogativi sulla capacità di conciliare esigenze locali, identità civica e appartenenza a una coalizione nazionale.

Cateno De Luca sbarca al Nord: dalla Sicilia alla Liguria e al Piemonte

La scelta di dedicare una parte significativa del tour nazionale alle regioni settentrionali rappresenta un passaggio importante nella costruzione del progetto. Completate le assemblee organizzative nelle regioni meridionali, il movimento si concentra adesso sul Nord, prima di proseguire nel Centro Italia. Il nome stesso di Sud chiama Nord, nato per rappresentare le istanze del Mezzogiorno, assume in questo contesto una dimensione diversa. L’obiettivo dichiarato non è abbandonare l’identità meridionalista, ma affiancarle una rete nazionale di amministratori accomunati dall’esperienza del governo locale e dalla volontà di valorizzare il ruolo dei territori.

Il Secolo XIX racconta lo sbarco ligure di De Luca attraverso un’immagine suggestiva, quella di un Garibaldi al contrario, che dalla Sicilia risale la Penisola partendo da Genova. Il quotidiano dedica particolare attenzione alla prima assemblea organizzativa ligure di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, evidenziando i contatti avviati con sindaci, amministratori comunali e consiglieri regionali. De Luca, nell’intervista firmata da Emanuele Rossi, spiega che il movimento intende dialogare con le esperienze civiche senza rinunciare alla propria identità. “Civici siamo nati e civici restiamo”, afferma il sindaco di Taormina, rivendicando la natura del progetto e la sua origine nei territori. Il passaggio dalla dimensione siciliana a quella nazionale rappresenta, tuttavia, una sfida organizzativa significativa. Una cosa è costruire consenso in territori nei quali il leader del movimento ha amministrato e sviluppato una propria riconoscibilità politica, altra cosa è consolidare una presenza in regioni caratterizzate da differenti tradizioni amministrative, sensibilità politiche ed equilibri elettorali.

La partita di Torino e il ruolo di Laura Castelli

Se Genova rappresenta una delle tappe del radicamento settentrionale, Torino costituisce un ulteriore terreno sul quale misurare la capacità del movimento di aggregare amministratori ed esperienze civiche. La Stampa, attraverso un colloquio firmato da Paolo Varetto con Laura Castelli, approfondisce le prospettive di Sud chiama Nord in Piemonte, soffermandosi sulle prossime elezioni amministrative del capoluogo regionale. Il presidente del movimento ed ex viceministra dell’Economia sottolinea la volontà di partecipare alla competizione elettorale con una propria identità riconoscibile: “quel che è certo è che saremo presenti con il nostro simbolo”.

Restano invece aperte le questioni relative alle alleanze e alla scelta del candidato da sostenere. L’accordo raggiunto sul piano nazionale con il centrodestra non determina automaticamente la collocazione del movimento nelle singole competizioni locali. Castelli evidenzia inoltre l’esistenza, in Piemonte, di un mondo civico composto da sindaci di piccoli e medi Comuni che non appartengono necessariamente ai partiti tradizionali. È soprattutto a queste realtà che si rivolge il progetto federativo.

Il presidente di Sud chiama Nord rivendica la volontà di costruire una rete attraverso il confronto con amministratori e persone interessate a condividere il percorso politico. Per quanto riguarda Torino, rimanda le valutazioni sulle alleanze a una fase successiva, quando il quadro delle candidature sarà maggiormente definito. La presenza di Laura Castelli assume una particolare rilevanza nella strategia nazionale del movimento. La sua esperienza politica e istituzionale si affianca al percorso amministrativo di De Luca, contribuendo alla costruzione di un progetto che intende superare la dimensione esclusivamente siciliana.

Il Polo delle Autonomie: la sfida di organizzare il civismo nazionale

Il cuore della strategia illustrata nelle interviste è rappresentato dalla nascita del Polo delle Autonomie, il soggetto attraverso il quale De Luca intende riunire movimenti civici, sindaci e amministratori locali. Nell’intervista a Libero, firmata da Tommaso Montesano, il leader di Sud chiama Nord indica nel 17 e 18 febbraio 2027 le date dell’appuntamento romano durante il quale sarà presentato il progetto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alle altre forze politiche del centrodestra. Il Polo delle Autonomie dovrebbe rappresentare il soggetto giuridico destinato a partecipare alle elezioni, utilizzando il simbolo presentato il 29 ottobre durante la convention di Roma. L’aspetto politicamente più interessante riguarda il tentativo di dare una struttura nazionale a un insieme di esperienze nate prevalentemente a livello locale. Il civismo, per sua natura, si sviluppa spesso attorno alle esigenze specifiche delle comunità, alla conoscenza diretta dei territori e alla capacità degli amministratori di intercettare problemi concreti.

Trasformare queste esperienze in una proposta nazionale richiede però qualcosa di più della semplice aggregazione di amministratori. Occorre costruire una piattaforma condivisa, definire regole organizzative, individuare priorità programmatiche e stabilire meccanismi attraverso i quali le differenti realtà territoriali possano partecipare alle decisioni. La questione centrale sarà dunque comprendere quale equilibrio il Polo delle Autonomie riuscirà a individuare tra l’indipendenza delle singole componenti e la necessità di assumere posizioni comuni sulle grandi questioni nazionali.

L’accordo con Giorgia Meloni e il rapporto con il centrodestra

La collocazione nazionale di Sud chiama Nord nell’area del centrodestra costituisce uno degli elementi centrali delle interviste. De Luca presenta l’accordo come il risultato di un confronto politico nel quale il movimento avrebbe ottenuto il riconoscimento della propria identità e delle proprie proposte. Intervistato da Libero, il sindaco di Taormina chiarisce la natura del rapporto con la coalizione nazionale: “è tutto alla luce del sole. Stiamo allargando la coalizione e siamo solo nella fase iniziale del nostro percorso”.

Secondo la ricostruzione offerta da De Luca, il confronto con il centrosinistra non avrebbe invece consentito di valorizzare pienamente l’autonomia del movimento. Si tratta della lettura politica fornita dal diretto interessato, che individua nel dialogo con il centrodestra maggiori possibilità di mantenere riconoscibile la propria proposta. L’intesa apre però una questione tutt’altro che secondaria: quale spazio potrà trovare il Polo delle Autonomie all’interno di una coalizione nella quale operano già forze politiche impegnate a rappresentare l’elettorato moderato, centrista e territoriale?

Il Secolo XIX affronta espressamente il rapporto con Noi Moderati, mentre La Stampa richiama la disponibilità al dialogo con altre forze manifestata dal segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. Le interviste restituiscono un quadro di interlocuzioni ancora aperte, nel quale non risultano definiti tutti gli equilibri futuri. La capacità di distinguersi dalle altre componenti della coalizione dipenderà anche dalla concretezza delle proposte programmatiche e dalla consistenza della rete territoriale. La presenza di un nuovo simbolo, infatti, non equivale automaticamente alla costruzione di un nuovo spazio politico.

Il rapporto con i movimenti civici di Liguria e Piemonte

La strategia illustrata da De Luca e Castelli prevede un confronto con le realtà civiche già esistenti nelle regioni settentrionali. In Liguria, Il Secolo XIX richiama la possibile interlocuzione con Liguria Insieme, il movimento civico promosso dal presidente regionale Marco Bucci. De Luca manifesta interesse verso le diverse esperienze territoriali, precisando però che il proprio progetto intende rappresentare un civismo non subordinato alle organizzazioni partitiche nazionali. È un tema che evidenzia una delle possibili tensioni interne al percorso: mantenere un’identità civica autonoma pur partecipando a una coalizione composta da partiti strutturati. La distinzione tra collaborazione politica, appartenenza a uno schieramento e autonomia organizzativa sarà determinante nella definizione dei rapporti con gli interlocutori locali.

Lo stesso ragionamento vale per il Piemonte, dove Castelli individua nelle amministrazioni dei piccoli e medi Comuni un patrimonio di esperienze da coinvolgere nella costruzione del progetto nazionale. Le adesioni annunciate dovranno essere valutate nel tempo, distinguendo i contatti preliminari dalla costituzione di strutture territoriali effettivamente operative. Sarà il radicamento nelle singole regioni a consentire una valutazione più precisa della consistenza organizzativa del Polo delle Autonomie.

Le proposte: maggiori poteri ai sindaci sulla sicurezza e sulla sanità

Accanto alla costruzione della rete politica, De Luca individua alcune questioni programmatiche sulle quali intende confrontarsi con il centrodestra nazionale. Tra queste figura la proposta relativa ai cosiddetti sindaci sceriffi, con un maggiore coinvolgimento dei primi cittadini nelle materie della sicurezza e della sanità.

Nell’intervista a Libero, De Luca propone in particolare di attribuire ai sindaci un ruolo più incisivo nella valutazione e nel controllo dei servizi sanitari presenti sul territorio. La proposta si inserisce nel più ampio dibattito sulla distribuzione delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali. I sindaci rappresentano spesso il primo interlocutore dei cittadini anche per problemi che non rientrano direttamente nelle attribuzioni comunali. È il caso delle difficoltà di accesso ai servizi sanitari territoriali o delle questioni legate alla sicurezza urbana.

Un eventuale ampliamento delle prerogative dei primi cittadini richiederebbe tuttavia una definizione puntuale delle responsabilità, delle risorse disponibili e dei rapporti con gli altri livelli istituzionali. È su questi contenuti che il progetto potrà essere valutato al di là delle formule politiche utilizzate per presentarlo. Il rafforzamento delle autonomie locali implica infatti non soltanto maggiori poteri, ma anche strumenti finanziari, competenze amministrative e meccanismi di coordinamento adeguati.

La Sicilia resta un capitolo a parte: De Luca conferma le mani libere

Se sul piano nazionale la collocazione nel centrodestra è stata definita, in Sicilia De Luca conferma una strategia differente. Il movimento rivendica la propria autonomia rispetto agli equilibri regionali e mantiene la posizione di opposizione all’attuale Governo dell’Isola. Nell’intervista a Libero, De Luca ribadisce la volontà di candidarsi nell’ambito del progetto politico denominato Governo di Liberazione, senza subordinare le scelte siciliane all’accordo nazionale.

Il tema era stato affrontato anche durante l’assemblea regionale di Palermo, nel corso della quale Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia hanno delineato la propria strategia organizzativa in vista delle prossime elezioni regionali, annunciando una lista dedicata agli under 35 e confermando il lavoro per la costruzione delle altre liste. Il modello politico delineato da De Luca prevede pertanto una distinzione tra la competizione nazionale e quella regionale. Un’intesa con il centrodestra a Roma non comporta necessariamente un’alleanza con le stesse forze in Sicilia.

Questa impostazione pone interrogativi sulla gestione delle eventuali sovrapposizioni tra le due campagne elettorali, sulle posizioni dei singoli partiti e sulla possibilità di conciliare la collaborazione nazionale con la competizione regionale. Alla domanda di Libero su un eventuale sostegno del centrodestra alla sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana, De Luca risponde: “io non l’ho chiesto e loro neanche”.