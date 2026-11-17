Cateno De Luca rilancia le ambizioni nazionali di Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia e punta a conquistare almeno il 3% alle prossime elezioni politiche. Il sindaco di Taormina, intervistato dall’AGI, torna a parlare dell’alleanza con il centrodestra, del governo di Giorgia Meloni e del proprio futuro politico, senza risparmiare critiche a Roberto Vannacci e Giuseppe Conte. Il leader siciliano, che ha accolto a Taormina il direttore dell’AGI Rita Lofano, rivendica il progetto politico del suo movimento e indica l’obiettivo che intende raggiungere nella prossima competizione elettorale nazionale.

De Luca: “prendo almeno il 3% e catenizzo il centrodestra”

“Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia punta a prendere almeno il 3% alle prossime elezioni politiche e a ‘catenizzare’ il centrodestra”. È questa la sfida lanciata da Cateno De Luca nel corso dell’intervista all’AGI. Dopo aver definito l’alleanza con il centrodestra, il sindaco di Taormina punta a rafforzare il peso politico del proprio movimento, mantenendo al centro del progetto il rapporto diretto con le comunità locali e gli amministratori. La sua ricetta politica è quella di “portare la politica sui territori”, un’impostazione che De Luca considera fondamentale per il futuro della coalizione.

Le parole su Giorgia Meloni e le critiche a Giuseppe Conte

Nel corso dell’intervista, De Luca esprime un giudizio positivo sull’operato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, indicando tra i propri obiettivi politici anche quello di contribuire alla sua vittoria. Il leader di Sud chiama Nord afferma di voler “far vincere Giorgia Meloni, perché ha governato bene, nonostante i buffi lasciati da Conte, a cominciare da bonus 110 e reddito di cittadinanza”. Un passaggio nel quale De Luca manifesta il proprio sostegno all’attuale presidente del Consiglio e rivolge critiche alle politiche del precedente governo guidato da Giuseppe Conte, citando in particolare il Superbonus 110% e il reddito di cittadinanza.

L’affondo contro Roberto Vannacci: “Un pallone gonfiato”

Non mancano le parole polemiche nei confronti di Roberto Vannacci. Interpellato sul generale, De Luca risponde con una battuta particolarmente pungente. “Vannacci? Come tutti i palloni gonfiati si sgonfierà. È una legge fisica”, dichiara il sindaco di Taormina. Un giudizio netto con il quale il leader di Sud chiama Nord prevede un ridimensionamento politico di Vannacci.

De Luca esclude un ministero: “farò il presidente della Regione Sicilia”

Nonostante le ambizioni nazionali del movimento, Cateno De Luca ribadisce che il proprio obiettivo personale resta la guida della Regione Siciliana. Alla domanda sull’eventualità di assumere un incarico ministeriale, la risposta è chiara: “Non per me, io farò il presidente della Regione Sicilia”. La prospettiva di una crescita nazionale di Sud chiama Nord si accompagna dunque alla volontà del suo fondatore di continuare a svolgere un ruolo centrale nella politica siciliana.

Taormina, il rapporto con i cittadini e la sfida sul decoro urbano

L’intervista dell’AGI racconta anche l’attività quotidiana di De Luca come sindaco di Taormina. Prima dell’incontro con la direttrice Lofano, il primo cittadino partecipa al Consiglio comunale e riceve numerosi cittadini, come avviene abitualmente il lunedì. Nel confronto con una cittadina, De Luca risponde in maniera diretta: “No, questo non lo farò mai. Su questo invece si può lavorare”. Nel corso della visita, il sindaco lancia anche una singolare sfida alla direttrice dell’agenzia: “Scommettiamo che da qui a Piazza IX Aprile non troverà più di tre cicche di sigarette?”. La verifica, raccontata dall’AGI, dà ragione a De Luca, che mostra con orgoglio anche un mezzo utilizzato per la pulizia urbana, caratterizzato dal marchio della città di Taormina. “Qui la chiamiamo la sucasigarette. Aspira, lava e asciuga”, spiega il sindaco. Infine, interrogato sulla data del voto, De Luca simula una seduta spiritica e indica il 9 e 10 maggio.