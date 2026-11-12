Cateno De Luca a pranzo con Francesco Storace a Roma: “mi è venuta un’idea per la Capitale, al prossimo incontro farò le mie proposte”

Un pranzo a Roma, un confronto tra due protagonisti della politica italiana e una possibile idea per il futuro della Capitale. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, racconta sui social il suo incontro con Francesco Storace, già presidente della Regione Lazio e ministro della Salute, oggi impegnato anche come opinionista televisivo e radiofonico. Un appuntamento che De Luca descrive con toni di grande cordialità, sottolineando il piacere di essersi confrontato con una figura che ha ricoperto importanti incarichi istituzionali. Ma a richiamare l’attenzione è soprattutto un passaggio del suo messaggio, nel quale il leader di Sud chiama Nord accenna a un’idea che riguarderebbe direttamente la città di Roma, senza però anticiparne i contenuti.

De Luca incontra Francesco Storace: “un piacere confrontarsi con lui”

È lo stesso Cateno De Luca a raccontare l’incontro, esprimendo apprezzamento per il percorso politico e istituzionale dell’ex presidente della Regione Lazio. “Oggi un buon pranzo con il mitico Francesco Storace. È stato un piacere confrontarsi con una persona che ha scritto una parte della storia politica del nostro Paese, ricoprendo ruoli di livello. Presidente della regione Lazio e ministro della sanità. Più iva!”, scrive il leader di Sud chiama Nord. Nel suo messaggio De Luca si sofferma anche sull’attuale attività di Storace, evidenziando l’energia con cui continua a partecipare al dibattito pubblico. “Oggi nella sua nuova veste di opinionista tv e radio, ha ancora una grande energia”, aggiunge.

Un’idea per Roma? De Luca lascia aperto uno spiraglio

Il passaggio più significativo del messaggio riguarda però una possibile iniziativa per la Capitale. De Luca fa riferimento a un’intuizione maturata durante il confronto con Storace, senza fornire ulteriori dettagli. “Mi è venuta in mente una cosa… per la Città di Roma!!! Chissà”, scrive. Una frase che lascia aperti diversi interrogativi sulla natura dell’idea, ma che al momento non è accompagnata da annunci ufficiali o indicazioni su eventuali iniziative politiche. De Luca chiarisce infatti di essersi limitato, durante questo primo incontro, ad ascoltare i suggerimenti del suo interlocutore, rinviando a un successivo appuntamento l’eventuale presentazione delle proprie proposte. “Intanto mi sono fermato ad ascoltare i consigli, al prossimo pranzo farò le mie proposte!”, annuncia il leader di Sud chiama Nord.