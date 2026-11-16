Il tour delle assemblee provinciali del Governo di Liberazione fa tappa a Messina, città dalla quale Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, rilancia il percorso organizzativo del movimento. Al centro dell’incontro il ruolo del territorio messinese, considerato da De Luca una delle principali basi del proprio consenso politico, e la nomina di Piero La Tona a portavoce provinciale delle liste per Messina. È lo stesso De Luca a tracciare un bilancio della tappa messinese, sottolineando il legame politico con la provincia e le aspettative nei confronti del gruppo dirigente locale. “Il tour delle assemblee provinciali del Governo di Liberazione oggi ha fatto tappa a Messina! Questa provincia è sempre stata la nostra roccaforte e da qui abbiamo costruito il nostro forte consenso. Da Messina io mi aspetto il massimo!”, afferma il leader di Sud chiama Nord.

Governo di Liberazione, De Luca rilancia da Messina l’organizzazione territoriale

Le parole del sindaco di Taormina evidenziano il ruolo che la provincia messinese continua a rivestire nell’organizzazione politica di Sud chiama Nord. De Luca richiama il consenso costruito nel territorio e sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione sul lavoro da svolgere. La tappa di Messina si inserisce nel calendario delle assemblee provinciali del Governo di Liberazione, attraverso le quali prosegue il confronto con le realtà territoriali coinvolte nel progetto politico. Nel suo intervento, De Luca rivolge un appello agli esponenti del movimento, invitandoli a proseguire nell’attività organizzativa senza rallentamenti. “C’è tanto lavoro da fare e non bisogna abbassare la guardia”, sottolinea.

Messina, Piero La Tona nominato portavoce provinciale delle liste

Tra le novità annunciate durante la tappa messinese figura la nomina di Piero La Tona a portavoce provinciale delle liste per Messina. La designazione rappresenta un passaggio del percorso organizzativo del movimento sul territorio provinciale. De Luca ha accompagnato l’annuncio con un augurio di buon lavoro rivolto al nuovo portavoce e alla deputazione uscente. “Abbiamo nominato Piero La Tona portavoce provinciale delle liste per Messina. Auguro davvero un buon lavoro a lui e a tutta la deputazione uscente”, dichiara il leader di Sud chiama Nord.

De Luca: “è il momento dell’orgoglio”. Il tour prosegue a Palermo e Trapani

Nel messaggio diffuso dopo l’assemblea messinese, Cateno De Luca richiama anche l’importanza dell’impegno dei rappresentanti locali e della valorizzazione del percorso politico costruito nel territorio. “Dimostriamo il nostro valore, è il momento dell’orgoglio”, afferma il sindaco di Taormina, ribadendo le aspettative nei confronti della provincia messinese. Il calendario delle assemblee provinciali del Governo di Liberazione proseguirà con gli ultimi due appuntamenti annunciati dal leader di Sud chiama Nord. “Domani concluderemo questo tour con le tappe di Palermo e Trapani”, comunica De Luca.