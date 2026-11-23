Un viaggio nella storia delle prime donne sindaco d’Italia, protagoniste della ricostruzione democratica del Paese dopo la Seconda guerra mondiale, per riflettere sulle battaglie ancora aperte contro la violenza di genere e le disuguaglianze. È questo il significato dell’iniziativa “Il coraggio delle prime. Le rivendicazioni di ieri e quelle di oggi contro ogni forma di violenza”, in programma mercoledì 25 novembre 2026 al Palazzo della Provincia di Catanzaro, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A promuovere l’appuntamento è il Coordinamento Donne CGIL Calabria Belle Ciao, che alle ore 11 inaugurerà la mostra “Donne in Comune. Le prime Sindache del 1946. Un fenomeno nazionale”. L’esposizione ricostruisce il contributo delle donne che, all’indomani della conquista del diritto di voto, assunsero per la prima volta la guida delle amministrazioni comunali italiane, segnando una svolta nella partecipazione politica femminile e nella costruzione della democrazia repubblicana.

La mostra del 1946 e il contributo delle donne alla democrazia

La mostra “Donne in Comune” nasce da un progetto promosso dalla Fondazione Nilde Iotti in collaborazione con ALI – Autonomie Locali Italiane, CGIL e SPI CGIL, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale. Il percorso espositivo è dedicato alle figure femminili che nel 1946, dopo l’estensione del diritto di voto alle donne, entrarono nelle istituzioni locali assumendo responsabilità amministrative fino ad allora riservate agli uomini. Attraverso il ricordo delle loro esperienze, l’iniziativa intende collegare le conquiste del passato alle rivendicazioni contemporanee, ponendo al centro il rapporto tra partecipazione politica, lavoro, autonomia economica e contrasto alla violenza. Un legame che rappresenta il filo conduttore della giornata promossa dalla CGIL Calabria, con particolare attenzione anche alle esperienze delle donne calabresi che hanno contribuito alla crescita civile e democratica del territorio.

Il confronto al Palazzo della Provincia di Catanzaro

Subito dopo l’inaugurazione della mostra, prevista alle ore 11, prenderà il via un confronto pubblico che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del sindacato e del mondo della ricerca storica. Ad aprire i lavori saranno i saluti di Amedeo Mormile, presidente della Provincia di Catanzaro, Gianfranco Trotta, segretario generale CGIL Calabria, e Francesco Gatto, segretario generale CGIL Area Vasta. La relazione introduttiva sarà affidata a Celeste Logiacco, segretaria CGIL Calabria. Interverranno inoltre Giusi Iemma, vicesindaco di Catanzaro; Patrizia Di Santo, di ALI/Studio COME, componente del gruppo di lavoro e ricerca del progetto “Donne in Comune”; Ilaria Romeo, dell’Archivio Storico CGIL Nazionale, anche lei componente del gruppo di lavoro e ricerca del progetto; e Giuseppe Giudiceandrea, avvocato e figlio di Rita Pisano, storica figura politica calabrese, partigiana e sindaco di Pedace. A moderare l’incontro sarà la giornalista Tiziana Bagnato. Il confronto offrirà l’occasione per approfondire il ruolo delle prime amministratrici italiane e il significato delle loro battaglie rispetto alle condizioni delle donne nella società contemporanea.

Celeste Logiacco: “Non c’è contrasto alla violenza senza emancipazione”

Al centro dell’iniziativa anche il tema dell’indipendenza economica e sociale delle donne, considerata dalla CGIL uno degli strumenti fondamentali per contrastare la violenza e le disuguaglianze. A sottolinearlo è la segretaria regionale Celeste Logiacco, che richiama il valore delle esperienze dei primi sindaci donna calabresi e la necessità di proseguire il percorso di emancipazione avviato dalle generazioni precedenti. “Con questa iniziativa – ha spiegato la Segretaria Cgil Calabria Celeste Logiacco – vogliamo rendere omaggio a donne coraggiose che in Calabria hanno dimostrato che amministrare al femminile significa cambiare il punto di vista. Vogliamo ribadire con forza che l’emancipazione femminile, il lavoro, l’autonomia economica e sociale, sono lo strumento più potente che abbiamo per arginare ogni forma di violenza contro le donne. Le rivendicazioni di ieri sono le nostre rivendicazioni di oggi. E non faremo un solo passo indietro. Per noi della CGIL è chiaro: non c’è contrasto alla violenza senza emancipazione. Senza lavoro dignitoso, senza indipendenza, senza libertà. Per questo – conclude – ricordiamo quelle donne: perché il loro coraggio ci insegna ancora oggi a non tacere. Un messaggio che, nella giornata del 25 novembre, assume un significato ancora più forte: contrastare la violenza sulle donne richiede un impegno costante, capace di intervenire sulle disuguaglianze culturali, sociali ed economiche che continuano ad alimentarla”.

La giornata del 25 novembre a Catanzaro metterà dunque in relazione memoria storica e attualità, attraverso il racconto delle donne che contribuirono ad aprire le istituzioni alla partecipazione femminile e il confronto sulle condizioni necessarie per garantire oggi maggiore autonomia e libertà. La mostra e il dibattito pubblico rappresenteranno un’occasione per valorizzare il contributo dei primi sindaci donne alla vita democratica italiana, richiamando al tempo stesso l’attenzione sull’importanza del lavoro dignitoso, dell’indipendenza economica e della partecipazione sociale nel percorso di contrasto a ogni forma di violenza contro le donne.