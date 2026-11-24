In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno quotidiano a tutela delle vittime e nella prevenzione di ogni forma di abuso e discriminazione di genere. Per testimoniare concretamente la vicinanza dell’Istituzione alle donne e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema cruciale, nella giornata di mercoledì 25 novembre, le facciate di tutte le caserme dell’Arma dei Carabinieri della provincia di Catanzaro si tingeranno simbolicamente di arancione.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna globale “Orange the World“, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta a livello nazionale dal Soroptimist International d’Italia, che sceglie il colore arancione come simbolo di un futuro libero dalla violenza basata sul genere. L’illuminazione delle caserme testimonia per un giorno quella presenza, 365 giorni all’anno, dell’Arma al fianco delle donne in difficoltà, con una capillare combinazione, in ogni più remoto angolo della provincia, di immediati interventi preventivi e repressivi con un’azione di discreta e calda accoglienza. In questo contesto si inserisce anche la rete delle “Stanze tutte per sé”, gli spazi protetti allestiti all’interno di diverse sedi dei Carabinieri in collaborazione con il Soroptimist, progettati per garantire alle donne un ambiente riservato, accogliente e rassicurante nel delicato momento della denuncia.

L’Arma dei Carabinieri della provincia di Catanzaro ricorda a tutte le vittime di violenza o stalking l’importanza di non restare in silenzio e di rivolgersi con fiducia ai presidi territoriali o al Numero Unico di Emergenza 112, nonché al numero antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24. Tra le iniziative messe in campo dal Comando Provinciale, durante tutti l’anno scolastico, gli Ufficiali dell’Arma, impiegati nei numerosi incontri con gli studenti della scuola secondaria, dedicheranno grande attenzione a momenti di riflessione e approfondimento sul tema di una sana relazione interpersonale tra i banchi di scuola.