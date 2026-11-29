Si è svolta nella serata di sabato 28 novembre un’esercitazione di protezione civile nella tratta ferroviaria Settingiano – Catanzaro, nelle vicinanze dell’imbocco della galleria Monaci, lungo la linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido. Nello scenario simulato, un treno viaggiatori ha impattato contro materiale terroso e fango riversatisi sulla sede ferroviaria per le eccezionali condizioni meteorologiche avverse, con conseguente arresto dei motori in prossimità del piazzale di emergenza della galleria “Monaci”. L’esercitazione ha previsto il soccorso sanitario di un passeggero ferito e la sua stabilizzazione. Parallelamente alle attività di soccorso, sono state attivate tutte le misure necessarie a garantire assistenza ai passeggeri coinvolti nell’evento.

All’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Catanzaro, hanno partecipato, oltre alle strutture del Gruppo FS, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, SUEM 118, NUE 112, il Dipartimento Regionale e quello Provinciale di Protezione Civile, il Comune di Settingiano, la Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido e Lamezia Terme Centrale, la Compagnia di Carabinieri della Stazione di Marcellinara, la Polstrada di Catanzaro, la Guardia di Finanza Gruppo di Catanzaro, la Polizia Locale di Settingiano e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile locali.

L’esercitazione – preceduta da una sessione formativa sui rischi specifici in ambito ferroviario – è inserita nel Piano Annuale delle esercitazioni del Gruppo FS, ed è finalizzata a consolidare il coordinamento tra gli enti coinvolti, a verificare tempi e modalità di intervento e a garantire il costante aggiornamento delle procedure operative. L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza, rafforzando la capacità di risposta del sistema di soccorso e la tutela delle persone, delle infrastrutture e dell’ambiente.

L’esercitazione rientra tra le attività previste dai protocolli di collaborazione che il Gruppo FS ha sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile e con le articolazioni territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Le operazioni si sono svolte senza alcuna ripercussione sulla regolare circolazione ferroviaria.