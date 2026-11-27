Un viaggio attraverso tre secoli di storia della musica, dal Barocco al repertorio contemporaneo, passando per il classicismo viennese e la grande tradizione operistica italiana. È quanto propone il concerto “Dal Barocco ai giorni nostri”, in programma domenica 29 novembre alle ore 18 nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili a Catanzaro. L’appuntamento, inserito nel cartellone del 49° MusicAMA Calabria e realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica, vedrà protagonisti il flautista Sacha De Ritis e la pianista Valeria Picardi. I due interpreti si distinguono per la sintonia artistica, la naturalezza dell’interazione cameristica, l’equilibrio sonoro e l’affinità tecnica. Alla brillantezza timbrica e alla cantabilità del flauto di De Ritis si affiancano l’eleganza del tocco e la sensibilità pianistica di Picardi, caratteristiche che consentono di valorizzare le diverse sfumature del repertorio. “Questo concerto”, afferma la presidente degli Amici della Musica, Daniela Faccio, “rappresenta un viaggio attraverso tre secoli di musica e offre al pubblico l’opportunità di cogliere l’evoluzione del linguaggio musicale attraverso opere molto diverse tra loro, ma accomunate da una straordinaria forza espressiva. Sacha De Ritis e Valeria Picardi sono interpreti di grande qualità, capaci di coniugare rigore stilistico e comunicatività. Un concerto che lascerà un segno a tutti i presenti”.

Il programma del concerto: da Telemann e Mozart alla musica contemporanea

Ad aprire la serata sarà la Sonata in fa minore di Georg Philipp Telemann, una delle pagine più rappresentative della letteratura barocca per flauto, articolata nei quattro movimenti Andante Cantabile, Allegro, Andante e Vivace. La composizione, caratterizzata da una scrittura elegante e ricca di inventiva, mette in risalto le molteplici risorse espressive dello strumento. Il percorso musicale proseguirà con la Sonata K304 di Wolfgang Amadeus Mozart, capolavoro del periodo classico che si sviluppa attraverso l’Allegro iniziale e il raffinato Tempo di Minuetto. L’apparente semplicità della partitura racchiude una notevole profondità emotiva e richiede agli interpreti una particolare capacità di ascolto reciproco e coesione. Lo sguardo si sposterà successivamente verso il Novecento con la Sonata n. 1 della compositrice statunitense Eugénie Rocherolle, un’opera che coniuga sonorità contemporanee e immediatezza comunicativa. I tre movimenti, Allegro Moderato, Andante e Allegro Moderato, offriranno al pubblico un ulteriore esempio delle possibilità espressive del dialogo tra flauto e pianoforte.

L’omaggio a Verdi e Donizetti e le informazioni sui biglietti

La parte conclusiva del concerto sarà dedicata alla tradizione del melodramma italiano, attraverso due composizioni che reinterpretano in chiave concertistica alcuni dei temi più celebri del repertorio operistico. La Rigoletto Fantasy di Wilhelm Popp riproporrà la forza melodica e teatrale dell’opera di Giuseppe Verdi, mentre a chiudere il programma sarà la trascrizione realizzata da Joachim Andersen dalla Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Quest’ultima composizione, caratterizzata dall’incontro tra cantabilità e virtuosismo, metterà in evidenza la duttilità del flauto e le qualità tecniche dei due musicisti. Dal lirismo barocco alla grazia del classicismo, fino alle suggestioni della musica moderna e alle emozioni del melodramma ottocentesco, il concerto offrirà un itinerario attraverso l’evoluzione del linguaggio musicale, tra atmosfere, sonorità e stili differenti. Sarà possibile assistere all’esibizione del Duo De Ritis-Picardi utilizzando l’abbonamento per la stagione 2026-2027 oppure acquistando il biglietto d’ingresso, che sarà messo in vendita prima dell’inizio del concerto.