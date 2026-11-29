Lunedì 30 novembre l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, insieme ad Azienda Zero, avvierà la Cartella Clinica Elettronica, segnando un ulteriore e significativo traguardo nel percorso di integrazione organizzativa, innovazione tecnologica e digitalizzazione dell’Azienda. L intervento rientra nel progetto regionale di digitalizzazione dei DEA finanziato dal PNRR,che prevede l’ adozione di un’unica Cartella Clinica Elettronica per tutte le strutture ospedaliere della Calabria

I benefici per cittadini e professionisti

La prima fase di attivazione riguarderà i ricoveri ospedalieri e consentirà una gestione integrata delle informazioni cliniche, favorendo la sicurezza delle cure, la continuità assistenziale e la condivisione dei dati sanitari tra i professionisti. Si tratta di un intervento di particolare rilevanza strategica, funzionale alla costruzione di un modello organizzativo unitario e al superamento della frammentazione dei sistemi informativi aziendali.

Informazioni per i cittadini | Prime 24-48 ore

Considerata la complessità dell’intervento tecnologico e la sua portata, nelle prime 24-48 ore dall’avvio potranno verificarsi temporanei rallentamenti nell’erogazione di alcuni servizi. La Direzione aziendale si scusa anticipatamente con i cittadini per gli eventuali disagi e confida nella loro comprensione e collaborazione in questa importante fase di transizione. L’introduzione della Cartella Clinica Elettronica rappresenta un ulteriore investimento nella qualità e nella sicurezza dell’assistenza, a beneficio dei cittadini e dei professionisti sanitari.