Catanzaro, Scienze della Formazione nel centro storico: l’area si ripopola di universitari. L’euforia di Fiorita: “100 studenti nella nuova sede, altri 170 in arrivo”

Il centro storico di Catanzaro si prepara ad accogliere 270 studenti universitari grazie all’apertura della nuova sede del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e all’imminente attivazione dello studentato nell’ex edificio Chimirri. Un passo significativo nel percorso di rilancio del cuore cittadino, che punta a rafforzare la presenza universitaria attraverso nuovi servizi, collegamenti e opportunità per i giovani. Sono già 100 gli studenti che frequentano le lezioni nella nuova sede di via Scesa Eroi, mentre nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di altri 170 giovani destinati a occupare gli alloggi del nuovo studentato. Un’iniziativa che si inserisce nel progetto di rivitalizzazione del centro storico promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Università Magna Græcia e altre realtà istituzionali del territorio. Proprio per dare il benvenuto ai nuovi studenti, il sindaco Nicola Fiorita ha fatto visita ai corsisti di Scienze della Formazione Primaria, portando il saluto dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina. L’incontro è stato anche l’occasione per illustrare gli interventi previsti per rendere più agevole la permanenza e la vita quotidiana degli universitari nel centro del capoluogo calabrese.

Navette dedicate, sconti per cinema e teatri e nuovi servizi per gli studenti

Il piano illustrato dal sindaco nasce dalla collaborazione tra Comune di Catanzaro, Università Magna Græcia, Camera di Commercio e AMC, l’azienda di trasporto pubblico cittadino, con l’obiettivo di costruire una rete integrata di servizi e agevolazioni destinata agli studenti. Tra le misure previste figura il potenziamento delle navette dedicate dell’AMC, pensato per facilitare i collegamenti con il centro storico e rendere più semplici gli spostamenti dei giovani che frequenteranno le lezioni nella nuova sede universitaria. Sono inoltre in arrivo convenzioni che consentiranno ai corsisti di usufruire di sconti per l’accesso ai cinema e ai teatri cittadini, favorendo così anche la partecipazione alla vita culturale del capoluogo. Un ruolo importante sarà svolto da “Spazio 2”, il centro aggregativo e aula studio già attivo a Palazzo Fazzari, che metterà a disposizione degli universitari i propri servizi. L’obiettivo dell’amministrazione è accompagnare l’ampliamento della presenza studentesca con interventi concreti, capaci di rendere il centro storico non soltanto un luogo di formazione, ma anche uno spazio di aggregazione, socialità e partecipazione alla vita cittadina.

Fiorita: “Stiamo finalmente costruendo nei fatti quella città universitaria”

Nel corso della visita agli studenti, il sindaco Nicola Fiorita ha evidenziato il valore dell’iniziativa sia per la crescita dell’offerta formativa dell’ateneo sia per il futuro del centro storico di Catanzaro. “Oggi siamo qui per porgere un saluto agli studenti del nuovo corso di laurea in Scienze della Formazione”, ha dichiarato il primo cittadino. “È una bellissima notizia per la città: da un lato è il segno tangibile di un’università che continua a crescere ed espandere la propria offerta formativa, dall’altro rappresenta un segnale forte per la nostra visione di rilancio del centro storico.” Il sindaco ha quindi richiamato l’importanza dell’arrivo dei nuovi universitari, sottolineando come l’insediamento delle attività didattiche e l’apertura dello studentato rappresentino due elementi centrali di una strategia condivisa con l’Università Magna Græcia. La presenza quotidiana di studenti nel cuore della città costituisce infatti uno degli aspetti su cui l’amministrazione comunale intende puntare per consolidare la vocazione universitaria del capoluogo, accompagnando questo processo con una rete di servizi dedicati.

Fiorita ha poi approfondito la portata numerica dell’operazione e gli interventi predisposti per sostenere la presenza dei giovani nel centro storico. “Parliamo di 100 studenti che da oggi vivono il cuore della città, ai quali tra pochissimi giorni si aggiungeranno i circa 170 studenti del nuovo studentato nell’ex edificio Chimirri. Questa scelta, condivisa pienamente con l’ateneo, passa inevitabilmente dalla predisposizione di servizi dedicati: dalle navette riservate dell’AMC ai servizi dell’aula studio di Palazzo Fazzari, fino alle agevolazioni per i luoghi della cultura come teatro e cinema. Stiamo finalmente costruendo nei fatti quella città universitaria di cui si è parlato a lungo negli anni. È davvero una bella notizia per Catanzaro”. L’arrivo degli studenti nella sede di via Scesa Eroi e l’imminente apertura dello studentato nell’ex edificio Chimirri segnano dunque un ulteriore passaggio nel progetto di rilancio del centro storico, attraverso una maggiore integrazione tra università e città. Una strategia che punta a trasformare la presenza dei giovani in un elemento stabile della vita cittadina, rafforzando il ruolo di Catanzaro come centro universitario e creando nuove opportunità di frequentazione e valorizzazione dei suoi spazi culturali e aggregativi.