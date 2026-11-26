La Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria ha notificato un invito a dedurre a otto soggetti, tra i quali tre dirigenti medici di una struttura sanitaria pubblica di Catanzaro, ai quali addebita, in ragione delle rispettive responsabilità prospettate, un danno erariale complessivo di euro 3.114.944 a carico dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Contestualmente ha chiesto e ottenuto dal Presidente della Sezione giurisdizionale regionale il sequestro conservativo dei beni, fino a concorrenza delle somme addebitabili a ciascuno, nei confronti del legale rappresentante di una delle due società fornitrici e di due dirigenti medici della struttura.

L’istruttoria è partita da una segnalazione di danno erariale del Gruppo di Lamezia Terme della Guardia di Finanza. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire l’indebita erogazione di rimborsi per la fornitura di protesi acustiche a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di documentazione sanitaria ideologicamente o materialmente falsa.

Secondo la prospettazione della Procura contabile, i legali rappresentanti di due società operanti nella commercializzazione di protesi acustiche, con il concorso di medici specialisti abilitati alla prescrizione e al collaudo degli ausili a carico dell’Azienda sanitaria provinciale, si sarebbero serviti delle rispettive strutture aziendali per far confluire sulle proprie società i flussi finanziari pubblici destinati all’assistenza protesica. I soggetti coinvolti avrebbero predisposto e utilizzato in modo sistematico prescrizioni specialistiche, esami audiometrici, verbali di collaudo e altra documentazione sanitaria falsi.

Avrebbero così simulato il regolare svolgimento dell’iter amministrativo previsto dalla normativa sull’assistenza protesica e indotto l’Azienda sanitaria provinciale ad autorizzare e liquidare prestazioni non dovute. Le pratiche interessate sarebbero circa 2.970, gestite tra gennaio 2022 e novembre 2024. Oltre al danno diretto, pari a euro 2.396.110 e riferito agli indebiti rimborsi quantificati dai militari della Guardia di Finanza, la Procura contesta un danno da disservizio di euro 718.833, corrispondente al 30 per cento del danno diretto. Il pregiudizio complessivo a carico dell’Azienda sanitaria provinciale ammonta così a euro 3.114.944.

Il sequestro riguarda il patrimonio, i beni immobili e i beni mobili registrati dei tre destinatari, a garanzia del credito risarcitorio prospettato a favore dell’Azienda sanitaria provinciale. Il provvedimento, disposto prima del contraddittorio, sarà esaminato dal giudice designato all’udienza di comparizione delle parti del 14 dicembre 2026, nella quale potrà essere confermato, modificato o revocato. L’invito a dedurre precede l’eventuale citazione in giudizio e consente ai destinatari di esaminare le fonti di prova e depositare deduzioni e documenti. Le fasi successive del procedimento definiranno le eventuali responsabilità e le relative conseguenze giuridiche.