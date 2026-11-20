Il Catanzaro vuole sorprendere la capolista Palermo e sfruttare la spinta del Ceravolo per conquistare punti importanti in una sfida che, almeno sulla carta, vede favoriti i rosanero. Alla vigilia della dodicesima giornata di campionato, Michele Mignani presenta la partita con realismo, riconoscendo la forza degli avversari ma mostrando fiducia nei progressi compiuti dalla sua squadra durante la sosta. Due settimane di allenamenti che hanno consentito al tecnico di approfondire la conoscenza del gruppo, consolidare i principi di gioco e lavorare su quei meccanismi necessari per affrontare una formazione che vanta il miglior attacco del torneo. Il Catanzaro dovrà fare a meno di Pafundi, fermato da un problema muscolare, ma potrà contare sulla disponibilità degli altri giocatori e sull’entusiasmo del pubblico di casa. L’obiettivo è dare continuità alla crescita della squadra e trasformare il lavoro svolto in una prestazione capace di mettere in difficoltà una delle principali protagoniste del campionato.

Mignani: “Il Palermo è favorito, ma vogliamo giocarci la partita”

Il tecnico giallorosso parte dal divario in classifica tra le due formazioni, senza però considerarlo un ostacolo insuperabile. La sosta è servita per lavorare sulla condizione della squadra e rafforzare l’identità di un gruppo profondamente rinnovato. “La classifica è evidente: tra noi e il Palermo ci sono parecchi punti di distanza ed è normale che siano considerati favoriti. Durante la sosta ho potuto conoscere ancora meglio i ragazzi e questo mi rende più tranquillo, perché abbiamo costruito delle basi importanti e stiamo cominciando a essere una vera squadra. Le ultime due settimane di lavoro sono state positive”, ha spiegato Mignani. L’allenatore ha quindi sottolineato la necessità di mantenere un’identità precisa, indipendentemente dal valore dell’avversario: “Abbiamo insistito sui principi che devono accompagnarci in ogni partita, senza farci condizionare dalla classifica di chi affrontiamo. Dobbiamo avere intensità, idee precise in fase difensiva e capacità di creare pericoli. Sappiamo che troveremo una squadra molto forte, allenata bene e con obiettivi importanti, ma anche noi abbiamo i nostri. Vogliamo combattere, correre più degli avversari e provare a segnare un gol in più”.

La forza del Palermo e la convinzione di poter vincere

Mignani ha analizzato le caratteristiche della formazione rosanero, evidenziando soprattutto la qualità del reparto offensivo e la profondità dell’organico a disposizione dell’allenatore avversario. Il Palermo ha segnato in tutte le partite disputate e dispone di numerose alternative in ogni reparto, caratteristiche che lo rendono particolarmente competitivo. “Anche se siamo soltanto alla dodicesima giornata, i numeri dicono molto: il Palermo è una squadra completa, ha sempre trovato il gol e possiede il miglior attacco del campionato. Può contare su giocatori di qualità in ogni ruolo e su un allenatore che conosce benissimo questa categoria e l’ha già vinta più volte. Tutto conferma il loro valore, ma noi scenderemo in campo per provare a vincere”, ha affermato il tecnico. La sfida arriva inoltre dopo una stagione nella quale il Catanzaro ha cambiato diversi elementi, sia nell’organico sia nella guida tecnica, mentre il Palermo ha mantenuto una maggiore continuità. “La voglia di rivalsa può esserci, ma bisogna ricordare che il Catanzaro è molto diverso rispetto alla passata stagione: sono cambiati due allenatori in pochi mesi e sono arrivati tanti giocatori nuovi. Il Palermo, invece, ha conservato gran parte della propria struttura. Ogni partita, però, comincia dallo 0-0 e va affrontata dando il massimo. Rispettiamo il Palermo, ma sono convinto che possiamo disputare una grande gara. Vogliamo conquistare punti e per riuscirci servirà prima di tutto una prestazione importante”.

Il passato a Palermo e le scelte di formazione

La partita avrà un significato particolare anche per Mignani, che in passato ha allenato il Palermo. Il tecnico ha però escluso qualsiasi desiderio di rivincita personale nei confronti della sua ex squadra, ribadendo che la priorità è esclusivamente il presente del Catanzaro. “Non ho alcun conto in sospeso con il Palermo, anzi sono riconoscente alla società per avermi dato l’opportunità di allenare in una piazza così importante. Adesso sono al Catanzaro e penso soltanto a fare il massimo per migliorare la situazione della nostra squadra”, ha chiarito. Sul piano delle scelte, l’allenatore ha spiegato come la gestione di un organico numeroso richieda decisioni precise, sia per quanto riguarda la formazione iniziale sia per l’impiego dei giocatori durante le partite. “Con una rosa così numerosa bisogna decidere rapidamente e noi abbiamo già fatto le nostre valutazioni. Alcuni calciatori avranno più spazio, altri meno, ma la solidità del gruppo dipende anche dall’atteggiamento di chi gioca poco. È fondamentale che tutti continuino ad allenarsi con intensità e a mantenere alta la competizione. Ogni giorno vedo ragazzi disponibili, che lavorano bene e credono nelle nostre idee, anche se gestire tante risorse non è semplice”. Una situazione che offre comunque al Catanzaro diverse possibilità tattiche e soluzioni da utilizzare anche nel corso della gara.

Pafundi indisponibile, Buso possibile seconda punta

La principale novità sul fronte della formazione riguarda l’assenza di Simone Pafundi, che non sarà convocato per la sfida contro il Palermo a causa di un problema muscolare accusato durante la settimana. Lo staff tecnico ha scelto di non correre rischi, rinunciando al giocatore in via precauzionale. “Pafundi ha avvertito un piccolo fastidio muscolare durante la settimana. Non si tratta di qualcosa di serio, ma non vogliamo rischiare e quindi non sarà convocato. In queste situazioni serve prudenza”, ha spiegato Mignani. Il tecnico si è soffermato anche sulle caratteristiche di Buso, confermando la possibilità di impiegarlo in una posizione più avanzata, vicino alla porta avversaria. “Buso può giocare senza problemi come seconda punta. Una delle sue doti principali è la capacità di attaccare la porta e lo ha dimostrato anche a Benevento, quando una sua giocata ci ha consentito di trovare il pareggio. Al di là della posizione specifica, credo che utilizzarlo il più vicino possibile alla porta permetta di valorizzarne meglio le qualità”. Mignani ha inoltre ribadito che le diverse caratteristiche degli attaccanti a disposizione potranno rappresentare una risorsa importante: “Abbiamo giocatori con qualità differenti e condizioni fisiche non tutte uguali, ma ciascuno può offrirci qualcosa di utile, anche entrando durante la partita”.

Il Ceravolo può diventare l’arma in più del Catanzaro

In una partita così impegnativa, un ruolo importante potrebbe essere giocato dal sostegno del pubblico giallorosso. Mignani conosce il calore della tifoseria catanzarese e considera la spinta del Ceravolo un elemento capace di aiutare la squadra soprattutto nei momenti più difficili dell’incontro. “I nostri tifosi possono darci una grande mano, sappiamo bene quanto siano capaci di trascinare la squadra. Molti ragazzi hanno già vissuto momenti di grande entusiasmo insieme a questo pubblico e avere alle spalle una tifoseria così appassionata e numerosa rappresenta certamente un vantaggio. Vogliamo sfruttare questa energia”, ha dichiarato l’allenatore. Il Catanzaro si prepara dunque ad affrontare la capolista con la consapevolezza delle difficoltà, ma anche con la convinzione di poter competere attraverso organizzazione, intensità e determinazione. La sosta ha offerto al tecnico l’opportunità di lavorare sul gruppo e di rafforzarne l’identità; adesso sarà il campo a dire quanto questi progressi possano incidere sui risultati. Contro il Palermo servirà una prestazione di alto livello, sostenuta anche dal calore di un Ceravolo chiamato ad accompagnare i giallorossi in una delle sfide più impegnative della stagione.