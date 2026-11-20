“Strefezza è recuperato e si allena bene da una settimana, ma non ha fatto la preparazione ed è stato fuori due mesi e mezzo, quindi ci vuole molta cautela. Domani ancora non ci sarà, poi vediamo per martedì. Siamo contenti sia guarito, ma serve prudenza. In più è uscito Mazzitelli, ma il rientro di Strefezza è a breve. Domani Palumbo e Barba non ci saranno, andiamo con i soliti. Non mi interessa chi manca: siamo forti e cercheremo di fare una bella partita”. Così il tecnico rosanero Pippo Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Catanzaro–Palermo, match di Serie B che si giocherà domani alle ore 17.15.

“E’ rimasto qualcosa del 3-0 dell’anno scorso al Ceravolo ai playoff? Quello dello scorso anno è stato un campionato a sé. Il Catanzaro ha fatto bene e ne abbiamo grande rispetto. Non dobbiamo guardare la classifica: anche se hanno cambiato tanto, i capisaldi come Pigliacelli, Antonini, Petriccione e Iemmello sono rimasti, quindi l’ultimo posto non è veritiero. Il Catanzaro si riprenderà, dobbiamo tenere le antenne dritte. L’anno scorso meritavano la Serie A; quello che è stato ci è servito da lezione, domani dobbiamo fare una grande partita per vincere”.

“Abbiamo studiato l’avversario, ma io penso soprattutto alla mia squadra. Il Catanzaro con i singoli che si ritrova può battere chiunque e dobbiamo saperlo. Hanno cambiato allenatore: mi dispiace per Gorgone che è un amico, ma sono contento per Mignani di cui ho grande stima. È un tecnico concreto, di poche parole e tanti fatti, che non fa il fenomeno. Gli auguro il meglio a partire da dopodomani. Noi dobbiamo fare in modo che prevalgano i nostri pregi sui loro” ha aggiunto.

Sulle possibili scelte di domani: “vanno sempre in campo i migliori perché abbiamo una rosa dove sono tutti titolari. Domani gioca chi sta meglio. Avendo tre gare in sei giorni potrò gestire qualche doppio ruolo. Sicuramente Gabrielloni ne giocherà una perché lo merita per il lavoro che fa e per far rifiatare chi ha tirato la carretta finora. Valuterò con serenità sapendo che spesso le nostre partite sono state decise dai cambi”.