Catanzaro, nominato il nuovo vicecoordinatore provinciale e coordinatore cittadino di Futuro Nazionale | NOME

Futuro Nazionale prepara la propria organizzazione a Catanzaro in vista delle prossime elezioni comunali e annuncia l’intenzione di presentare due liste, una con il simbolo del partito e l’altra con la denominazione civica “Catanzaro Prima di Tutto”. Il percorso politico e organizzativo sarà accompagnato dall’apertura di una nuova sede provinciale e dalla definizione della squadra dirigente cittadina. In questo quadro si inserisce la nomina di Andrea Amendola a vicecoordinatore provinciale per l’area Jonica e coordinatore cittadino di Catanzaro, ufficializzata dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni. Amendola affiancherà l’onorevole Domenico Furgiuele, già coordinatore regionale del partito, al quale è stato affidato ad interim anche il coordinamento provinciale di Catanzaro. Il nuovo incarico prevede un coinvolgimento diretto nelle attività di organizzazione e sviluppo della formazione politica sul territorio, con particolare attenzione al radicamento nel capoluogo e alla preparazione dei prossimi appuntamenti elettorali. Tra le prime iniziative già programmate figura l’inaugurazione della Segreteria Provinciale, prevista per il 20 novembre in via Francesco Paglia, nelle vicinanze dello stadio Nicola Ceravolo. Parallelamente, il coordinamento intende promuovere una serie di incontri pubblici dedicati alle problematiche economiche e sociali, a partire dal carovita e dal caro carburanti.

La nomina di Andrea Amendola e il nuovo assetto di Futuro Nazionale a Catanzaro

La riorganizzazione territoriale di Futuro Nazionale passa dunque dall’attribuzione di nuovi incarichi e dalla definizione delle responsabilità operative. Andrea Amendola assume un doppio ruolo, quello di vicecoordinatore provinciale per l’area Jonica e quello di coordinatore cittadino del Comune di Catanzaro, mentre Domenico Furgiuele mantiene il coordinamento regionale e assume temporaneamente anche quello provinciale. Per l’area Tirrenica, invece, è stato nominato vicecoordinatore provinciale Massimo Cristiano. Amendola interpreta la propria designazione come il riconoscimento dell’attività svolta negli ultimi mesi nell’organizzazione di eventi, incontri e iniziative politiche in Calabria, sottolineando il rapporto di collaborazione instaurato con Furgiuele e il contributo delle persone che hanno partecipato alla costruzione della struttura territoriale. Nel commentare la decisione del coordinamento nazionale, rivolge un ringraziamento ai vertici del partito e ai colleghi con i quali ha condiviso il percorso organizzativo.

“Desidero rivolgere innanzitutto un sentito ringraziamento al nostro Presidente, il Generale Roberto Vannacci e al Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni per la fiducia accordatami. Ma un ringraziamento particolare va all’amico Domenico Furgiuele, con il quale in questi mesi abbiamo condiviso un significativo percorso umano e politico e un sentito augurio anche all’amico Massimo Cristiano, nominato Vicecoordinatore provinciale per l’area Tirrenica”, dichiara Amendola.

“Con Domenico abbiamo percorso migliaia di chilometri, organizzato gazebo, incontri ed eventi in tutta la Calabria. Abbiamo condiviso giornate di lavoro, difficoltà e soddisfazioni, costruendo un rapporto fondato sulla stima, sulla fiducia reciproca e su una sincera amicizia. Il fatto che abbia creduto in me e riconosciuto l’impegno profuso rappresenta un motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto una responsabilità che intendo onorare con il lavoro quotidiano”.

Il nuovo coordinatore cittadino attribuisce inoltre alla nomina un significato legato al principio della meritocrazia, che considera uno degli elementi qualificanti del percorso organizzativo intrapreso. Secondo Amendola, il riconoscimento dell’attività svolta sul territorio dovrebbe rappresentare un criterio centrale nell’attribuzione delle responsabilità interne al partito, indipendentemente dagli incarichi precedentemente ricoperti.

“Credo che con questa scelta Futuro Nazionale abbia voluto dare un segnale importante: riconoscere il merito, l’impegno e il lavoro concreto sul territorio. Per me la meritocrazia significa proprio questo: valorizzare chi dedica tempo, energie e passione a un progetto, indipendentemente dalle cariche ricoperte in precedenza. È un principio nel quale credo profondamente e che considero fondamentale anche per le responsabilità che mi sono state affidate”.

Amendola dedica poi un passaggio ai collaboratori che lo hanno affiancato nell’attività politica e organizzativa degli ultimi mesi, evidenziando il contributo della squadra nella preparazione delle iniziative sul territorio. In particolare, rivolge un ringraziamento a Davide Accoti, Vincenzo Colace e Fausto Belpanno, con i quali ha condiviso il lavoro necessario alla costruzione del percorso che ha preceduto la nomina.

“Voglio ringraziare sinceramente Davide Accoti, Vincenzo Colace e Fausto Belpanno, tre amici e collaboratori con i quali ho condiviso tante giornate di lavoro, impegno e responsabilità. La loro disponibilità e il loro contributo sono stati preziosi. Questo percorso non è stato costruito da una sola persona, ma grazie alla collaborazione e alla determinazione di una squadra alla quale va tutta la mia riconoscenza”.

Il 20 novembre apre la Segreteria Provinciale vicino allo stadio Ceravolo

Uno dei primi appuntamenti del nuovo coordinamento sarà l’inaugurazione della Segreteria Provinciale di Futuro Nazionale, fissata per il 20 novembre. La sede si trova in via Francesco Paglia, a Catanzaro, nelle vicinanze dello stadio Nicola Ceravolo, e nelle intenzioni dei responsabili territoriali dovrà rappresentare un punto di riferimento per l’attività politica del partito nell’intera provincia. L’apertura della struttura rientra nel programma di organizzazione territoriale che Amendola sarà chiamato a sviluppare insieme a Furgiuele e agli altri dirigenti. L’obiettivo dichiarato è mettere a disposizione uno spazio nel quale promuovere incontri, raccogliere le istanze provenienti dalla cittadinanza e favorire il confronto con associazioni e militanti. La nuova segreteria sarà quindi destinata non soltanto alle attività interne, ma anche alla presentazione delle proposte politiche e all’organizzazione delle iniziative rivolte al territorio catanzarese.

“Non sarà soltanto una sede politica, ma un punto di riferimento per l’intero territorio provinciale catanzarese. Le porte saranno aperte ai cittadini, ai militanti, alle associazioni e a tutti coloro che vorranno conoscere il nostro programma, confrontarsi sulle nostre proposte e partecipare alle attività del partito. Vogliamo una segreteria viva, presente e capace di ascoltare le esigenze del territorio”.

Carovita e caro carburanti, in programma gazebo e iniziative pubbliche

Accanto al rafforzamento della struttura organizzativa, Futuro Nazionale annuncia nuove iniziative pubbliche dedicate al carovita e al caro carburanti. Il coordinamento sta programmando una serie di gazebo e appuntamenti sul territorio per affrontare questioni che incidono sulle spese delle famiglie e sui costi sostenuti dalle attività produttive. L’intenzione è proseguire l’attività di confronto già avviata nei mesi precedenti, mantenendo un rapporto diretto con lavoratori e cittadini interessati dalle difficoltà economiche. Amendola richiama, in particolare, le iniziative alle quali ha partecipato insieme a Domenico Furgiuele durante manifestazioni e blocchi stradali, occasioni nelle quali, secondo quanto riferito, sono state ascoltate le ragioni delle proteste e le problematiche segnalate dai lavoratori. Le nuove attività saranno dunque orientate a mantenere alta l’attenzione sui temi economici e sociali, attraverso la presenza dei rappresentanti del partito nei luoghi di confronto pubblico.

“Su queste questioni abbiamo già dimostrato la nostra presenza concreta. Insieme all’Onorevole Furgiuele siamo stati personalmente accanto ai lavoratori durante le manifestazioni e i blocchi stradali, ascoltando le loro difficoltà e le ragioni delle proteste. Continueremo a mantenere un rapporto diretto con chi vive quotidianamente queste problematiche”.

Elezioni comunali a Catanzaro, Futuro Nazionale prepara due liste

La prospettiva politica più rilevante riguarda le prossime elezioni comunali di Catanzaro, appuntamento in vista del quale il nuovo coordinamento annuncia la preparazione di due liste. La prima porterà il nome di Futuro Nazionale, mentre la seconda sarà una lista civica denominata “Catanzaro Prima di Tutto”. Il progetto amministrativo, secondo le indicazioni fornite da Amendola, sarà costruito attorno ad alcune questioni considerate prioritarie per il capoluogo: sicurezza urbana, funzionamento dei servizi essenziali, valorizzazione del territorio e riconoscimento del ruolo istituzionale di Catanzaro. La presentazione delle due liste costituisce dunque uno degli obiettivi del lavoro organizzativo avviato, che sarà accompagnato dalla definizione delle proposte programmatiche e della struttura cittadina. Al momento non sono stati comunicati i nominativi dei candidati o ulteriori dettagli sulla composizione delle liste, mentre il coordinamento ha indicato le principali direttrici sulle quali intende sviluppare il proprio progetto per la città. “Stiamo lavorando a un progetto amministrativo che parte dalle esigenze concrete della nostra città. Il nostro obiettivo è costruire una proposta seria, fondata sui contenuti e sulle necessità del territorio”.

Sul piano interno, il nuovo coordinatore cittadino annuncia inoltre che nelle prossime settimane saranno rese note le nomine dei componenti della squadra di Catanzaro, con l’attribuzione dei rispettivi incarichi e delle responsabilità organizzative. Un passaggio che dovrà completare l’assetto locale del partito e accompagnare la preparazione delle iniziative pubbliche e del percorso elettorale. Amendola ribadisce che il nuovo ruolo non modificherà il proprio approccio all’attività politica, che intende continuare a svolgere attraverso la presenza sul territorio e il lavoro con gli altri rappresentanti della formazione. “Chi mi conosce sa che ho sempre preferito i fatti alle parole e il lavoro sul territorio alle cariche. Oggi cambia il mio ruolo, ma non cambia il mio modo di affrontare gli impegni. Continuerò a lavorare con la stessa determinazione, insieme a Domenico Furgiuele e a tutte le persone che hanno condiviso questo percorso”.

La riorganizzazione di Futuro Nazionale a Catanzaro si articolerà quindi attraverso l’apertura della sede provinciale, la definizione della squadra dirigente cittadina, le iniziative dedicate alle problematiche economiche e sociali e la preparazione delle due liste per le prossime elezioni comunali. Un percorso che Amendola considera l’inizio di una nuova fase di responsabilità politica e organizzativa, da sviluppare in collaborazione con il coordinamento regionale e nazionale del partito. “Questa nomina – conclude Amendola – rappresenta per me non un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Ringrazio ancora il Generale Vannacci, Massimiliano Simoni e soprattutto Domenico Furgiuele per la fiducia. Il modo migliore per ricambiarla sarà continuare a lavorare, ogni giorno, per il territorio e per le responsabilità che mi sono state affidate”.