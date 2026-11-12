Catanzaro, narcotraffico con aggravante mafiosa: la Cassazione accoglie il ricorso di Pietro Parisi e annulla l’ordinanza cautelare

La Suprema Corte dà ragione alla difesa, rappresentata dall’avvocato Dario Vannetiello, e annulla con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro. Le accuse riguardano due presunti episodi di traffico di droga per complessivi 68,5 chili. Ora sarà necessario un nuovo giudizio

Martelletto tribunale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

La Suprema Corte, sesta sezione penale, nonostante il Procuratore Generale avesse chiesto di dichiarare inammissibile l’impugnazione, ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Dario Vannetiello ed ha annullato con rinvio la ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di  Catanzaro la quale aveva confermato la ordinanza di custodia cautelare in  carcere emessa nei confronti di Pietro Parisi. L’accusa inizialmente condivisa era quella di aver posto in essere due reati in tema  di narcotraffico con la aggravante mafiosa, relativi a quantitativi ingenti, precisamente di 50 kg e di 18,5 kg, ritenuti di sostanze eterogenee.

Gli inquirenti  ipotizzano che il pluripregiudicato Parisi avesse avuto in uso un criptofonino mediante il quale organizzava il traffico di sostanze stupefacenti mediante la direzione dei corrieri i quali si recavano a Roma per il prelievo della sostanza, rispetto ad episodi che si sarebbero verificati nel corso dell’anno 2021. Ma le argomentazioni formulate dalla difesa hanno fatto breccia ed hanno determinato l’annullamento dell’ordinanza ricorsa. Dovrà essere svolto un nuovo giudizio presso il Tribunale del riesame di Catanzaro   all’esito del deposito della motivazione della sentenza da parte della Corte di Cassazione.

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