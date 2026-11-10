Catanzaro, musica e solidarietà protagoniste della Festa del Volontariato dell’UNIVOC: il Trio Muse incanta Palazzo De Nobili

Una giornata di musica, emozioni e solidarietà, nella quale il talento artistico ha incontrato il valore più autentico del dono. Grande partecipazione alla Festa del Volontariato “Insieme oltre ogni limite – Concerto per la solidarietà”, organizzata domenica 8 novembre dall’UNIVOC – Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi di Catanzaro, presieduta da Daniela Taverna, nella suggestiva cornice della Sala Concerti di Palazzo De Nobili.

Un appuntamento che ha saputo coniugare cultura, sensibilizzazione e impegno sociale, offrendo un’importante occasione di incontro tra istituzioni, associazioni, volontari e cittadini, uniti dalla volontà di promuovere una comunità sempre più attenta alle fragilità e ai bisogni delle persone.

Protagonista musicale della manifestazione il Trio Muse, raffinata formazione cameristica composta da Lavinia Mancuso al flauto, Valeria Procopio al clarinetto e Karol Grazia Mascaro al pianoforte, che ha regalato al pubblico un concerto di grande spessore artistico, conquistando i presenti con sensibilità interpretativa, eleganza e straordinaria intesa.

Il programma ha accompagnato gli spettatori in un affascinante viaggio musicale attraverso epoche e suggestioni differenti, dalla brillantezza della Sonatina in Trio di Florent Schmitt alla struggente Melodia Siciliana di Sergio Bertolami, dalle atmosfere poetiche della Carmen di Bizet alla Romanza di Michele Mangani. Nella seconda parte, le raffinate sonorità della Petite Suite di Debussy hanno lasciato spazio alle immortali melodie del Lago dei cigni di Pyotr Ilyich Tchaikowsky, fino al travolgente finale affidato alla Tarantella di Saint-Saëns.

Un’esibizione intensa e coinvolgente, capace di dimostrare come la musica possa diventare un linguaggio universale, in grado di abbattere barriere, creare legami e trasmettere emozioni che vanno ben oltre le parole.

Particolarmente commovente l’intermezzo affidato alla poetessa Ada Angela Mantella, madre di una ragazza con disabilità gravissima, che ha condiviso una poesia dedicata alla propria figlia. Versi carichi di amore e sofferenza, attraverso i quali ha raccontato la ferita profonda di una madre che non può vedere la propria bambina sbocciare e diventare donna secondo il percorso di vita che aveva immaginato per lei. Una testimonianza di straordinaria intensità che ha dato voce alle difficoltà, ai sacrifici e alle speranze di tante famiglie che affrontano quotidianamente la disabilità complessa, richiamando l’attenzione sull’importanza di non lasciarle sole.

Proprio il valore della vicinanza e dell’aiuto reciproco è stato al centro degli interventi della Presidente dell’UNIVOC Daniela Taverna, della Presidente dell’UICI Catanzaro CAV. Luciana Loprete e della volontaria Antonella Mascaro, che hanno richiamato il significato più autentico del volontariato: scegliere di dedicare una parte del proprio tempo agli altri, senza aspettarsi nulla in cambio.

Donare anche soltanto un’ora della propria giornata può significare alleviare una sofferenza, accompagnare una persona con disabilità, offrire ascolto a chi vive nella solitudine o garantire un momento di sollievo a una famiglia impegnata nell’assistenza continua di un proprio caro. Un gesto apparentemente piccolo, ma capace di assumere un valore immenso per chi lo riceve. Da qui l’invito a riscoprire il volontariato come esperienza di crescita umana, responsabilità collettiva e partecipazione attiva alla vita della comunità.

Numerose e particolarmente gradite le presenze istituzionali e associative che hanno arricchito la manifestazione, a testimonianza di una rete di amicizia e collaborazione che rappresenta una risorsa preziosa per il territorio. Tra i partecipanti l’Assessore comunale Salvatore Bullotta, la Presidente del CSV Calabria Centro Rita Ciciarello, il Presidente dell’ADOL Daniele Mellace, il Maestro Stefano Scozzafava, direttore del Coro Polifonico San Vitaliano, Il Referente della Cooperativa Atlantide, Francesco Panaro, e la Presidente di Emmaus Catanzaro Concetta Infuso.

Significativa anche la partecipazione del Direttore della Comunità Ministeriale Minorile di Catanzaro, Massimo Martelli, dei rappresentanti della Comunità Angelo Meli di Santa Maria di Catanzaro e del Professor Gaetano Mancuso, presente insieme a una piccola delegazione di allievi. Presenze che hanno contribuito a rendere ancora più significativo un appuntamento capace di coinvolgere realtà diverse, accomunate dall’attenzione alla persona, all’educazione e all’inclusione sociale.

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre lasciati piccoli doni a ricordo della giornata, un gesto di gratitudine e amicizia per custodire il significato di un’esperienza condivisa all’insegna della solidarietà.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Sindaco della Città di Catanzaro, Nicola Fiorita, per aver concesso gratuitamente la Sala Concerti di Palazzo De Nobili, consentendo la realizzazione di un’iniziativa di così alto valore culturale e sociale. Un segnale concreto di attenzione istituzionale verso il mondo del volontariato e le sue molteplici espressioni.

“Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno scelto di condividere con noi questa giornata – dichiara il Cav. Luciana Loprete – La presenza delle istituzioni, delle associazioni amiche, delle comunità e dei tanti cittadini testimonia quanto sia importante continuare a costruire occasioni di incontro e sensibilizzazione. Un grazie speciale alle straordinarie musiciste del Trio Muse, che ci hanno regalato un concerto di altissimo livello, ad Ada Angela Mantella per la sua toccante testimonianza e soprattutto ai volontari che quotidianamente, spesso lontano dai riflettori, offrono il proprio tempo e la propria disponibilità a chi ne ha bisogno. Vorremmo che da questa giornata nascesse anche una nuova disponibilità a mettersi al servizio degli altri, perché non occorrono gesti straordinari per fare la differenza: a volte basta davvero un’ora del nostro tempo per restituire serenità, dignità e speranza a una persona o a un’intera famiglia“.

La Festa del Volontariato dell’UNIVOC Catanzaro si è così conclusa lasciando nei partecipanti non soltanto il ricordo di un concerto di grande qualità artistica, ma soprattutto un messaggio di profonda umanità: una comunità cresce davvero quando ciascuno sceglie di mettere qualcosa di sé a disposizione degli altri, perché la solidarietà non si misura da quanto si dona, ma dall’amore con cui lo si fa.

Un messaggio racchiuso perfettamente nelle parole che hanno accompagnato l’intera manifestazione: “anche un piccolo gesto può aprire grandi possibilità“.