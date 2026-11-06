Catanzaro, Mignani suona la carica prima del Cesena: “mi aspetto una crescita della squadra, ma anche la vittoria”

Il Catanzaro cerca punti pesanti nella trasferta contro il Cesena e Michele Mignani vuole vedere una squadra più determinata, organizzata e capace di mettere in pratica il lavoro svolto durante la settimana. Alla vigilia della sfida dello stadio Manuzzi, il tecnico giallorosso ha indicato con chiarezza l’obiettivo: provare a conquistare la vittoria per rimanere agganciati alle squadre che precedono il Catanzaro in classifica. Dopo le prime due partite sulla panchina giallorossa, affrontate con pochissimo tempo a disposizione per conoscere il gruppo e incidere sui meccanismi di gioco, l’allenatore ha potuto finalmente lavorare per un’intera settimana con i propri calciatori. Un periodo utile per approfondire la conoscenza della squadra, introdurre alcune novità e preparare una trasferta che si preannuncia impegnativa. Mignani si aspetta soprattutto segnali di crescita sul piano collettivo e individuale, accompagnati da una prestazione di carattere e dalla volontà di reagire all’attuale situazione di classifica. La partita avrà inoltre un significato personale per il tecnico, che tornerà a Cesena dopo le due stagioni vissute alla guida della formazione romagnola.

Mignani chiede una svolta al Catanzaro: “Mi aspetto una crescita generale”

La settimana di allenamenti ha rappresentato un passaggio importante nel percorso di conoscenza reciproca tra Michele Mignani e il gruppo giallorosso. Dopo un esordio arrivato con pochi giorni di preparazione e un calendario condizionato dagli impegni ravvicinati del turno infrasettimanale, il tecnico ha avuto finalmente la possibilità di dedicare maggiore attenzione agli aspetti tattici e alle caratteristiche dei singoli calciatori. L’obiettivo è iniziare a trasferire sul campo le indicazioni emerse dal lavoro quotidiano, cercando di costruire una squadra più consapevole e determinata. Mignani non si aspetta trasformazioni immediate, ma vuole riscontrare progressi concreti rispetto alle prime due uscite, soprattutto nella capacità di affrontare la gara con personalità e intensità.

“Mi aspetto una crescita generale, sia sotto l’aspetto collettivo che individuale. Rispetto alle prime due partite abbiamo avuto una settimana in più per conoscerci e abbiamo provato a inserire qualcosa di nuovo. Mi aspetto quindi di ritrovare sul campo il lavoro fatto durante la settimana e di vedere una prestazione di carattere”, ha dichiarato l’allenatore del Catanzaro alla vigilia della trasferta. Parole che evidenziano la volontà di dare continuità al percorso avviato nelle prime giornate della sua gestione, cercando di migliorare la risposta della squadra attraverso il lavoro sul campo. Il tecnico considera il tempo avuto a disposizione un elemento positivo, pur nella consapevolezza che il processo di crescita richiederà ulteriori allenamenti e partite per consolidarsi.

Una settimana completa di allenamenti per preparare la trasferta del Manuzzi

La possibilità di lavorare senza l’interruzione degli impegni ravvicinati ha consentito allo staff tecnico di approfondire alcuni aspetti della preparazione e introdurre nuove indicazioni rispetto alle prime due gare. Mignani ha sottolineato come il tempo a disposizione rappresenti una risorsa fondamentale, soprattutto nella fase iniziale di un nuovo percorso tecnico, quando diventa necessario conoscere i calciatori e individuare gli strumenti più adatti per valorizzarne le caratteristiche. Il lavoro svolto in questi giorni non può ancora essere considerato completo, ma costituisce un primo passo verso la costruzione dell’identità di gioco che l’allenatore intende dare al Catanzaro. La trasferta di Cesena sarà quindi anche un’occasione per verificare quanto assimilato dalla squadra e valutare i progressi rispetto alle precedenti prestazioni.

“Abbiamo avuto finalmente una settimana intera per lavorare e siamo riusciti a mettere qualcosa in più rispetto ai pochissimi giorni che avevo avuto inizialmente a disposizione. Certamente non si può ancora parlare di un lavoro approfondito, ma abbiamo fatto qualcosa in più rispetto alle prime giornate e voglio ritrovarlo sul campo”, ha spiegato Mignani. L’allenatore punta dunque a raccogliere i primi risultati di questo lavoro, chiedendo ai suoi calciatori di tradurre in partita le indicazioni provate durante gli allenamenti. Al di là degli aggiustamenti introdotti, il tecnico considera fondamentale l’atteggiamento con cui il Catanzaro affronterà il Cesena, soprattutto in un momento della stagione in cui la necessità di conquistare punti rende ogni appuntamento particolarmente importante.

Il ritorno a Cesena e il legame con la tifoseria: “Sarà sicuramente un’emozione”

La sfida del Manuzzi avrà anche un significato speciale per Michele Mignani, che ritroverà una città e una tifoseria alle quali è rimasto legato dopo le due stagioni trascorse sulla panchina del Cesena. Un’esperienza che il tecnico considera positiva e che gli ha lasciato ricordi importanti, soprattutto per il rapporto costruito con l’ambiente e per l’atmosfera che accompagna le partite casalinghe della formazione romagnola. Il ritorno sarà quindi accompagnato da emozioni personali, ma l’allenatore ha chiarito che tutta la sua attenzione sarà rivolta alla prestazione del Catanzaro e alla necessità di conquistare un risultato utile. Il passato a Cesena rappresenta un elemento significativo della vigilia, senza però modificare gli obiettivi della squadra giallorossa.

“Tornare a Cesena sarà sicuramente un’emozione. Quando vivi due anni in un posto e fai un percorso che ritengo positivo, rimani legato alla città e alla tifoseria. È un pubblico che il giorno della partita crea un’atmosfera magica e avrò sicuramente piacere di ritornarci”, ha raccontato Mignani. Un ritorno che si preannuncia particolare, dunque, anche per il valore dei ricordi legati alla sua esperienza sulla panchina bianconera. Il tecnico conosce bene l’ambiente del Manuzzi e la partecipazione del pubblico di casa, elementi che accompagneranno una partita importante per entrambe le squadre. Per il Catanzaro, tuttavia, la priorità rimane quella di affrontare l’impegno con determinazione, cercando di trasformare il lavoro settimanale in una prestazione capace di produrre punti.

La classifica impone una reazione: “Dobbiamo cercare di rimanere agganciati alle squadre che ci precedono”

Al di là delle emozioni per il ritorno a Cesena, Mignani ha ribadito che il Catanzaro deve concentrarsi sulla necessità di migliorare la propria posizione in classifica. Il tecnico è consapevole delle difficoltà del momento e dell’importanza di iniziare a raccogliere risultati per evitare di perdere ulteriore terreno rispetto alle squadre che precedono i giallorossi. Da qui la richiesta di affrontare la trasferta con carattere, determinazione e voglia di vincere, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà incontrate nelle prime due partite. La sfida del Manuzzi rappresenterà un banco di prova per verificare la crescita del gruppo e la capacità di tradurre il lavoro svolto durante la settimana in una prestazione più efficace. L’obiettivo non è soltanto mostrare progressi sul piano del gioco, ma soprattutto conquistare punti utili per la classifica.

“Non so quanto questa partita sarà diversa dalle prime due. Il nostro obiettivo deve essere quello di fare punti e provare a vincere, perché dobbiamo cercare di creare le condizioni per rimanere agganciati alle squadre che ci precedono. In questo momento la nostra posizione è quella che è e mi aspetto sicuramente una prestazione di carattere e di voglia, per provare a portare a casa una vittoria”, ha concluso Michele Mignani. Un messaggio chiaro alla squadra alla vigilia di un appuntamento che unisce la necessità di fare risultato alla volontà di proseguire il percorso di crescita intrapreso con il nuovo allenatore. Il Catanzaro arriva così alla trasferta di Cesena con l’obiettivo di dare una risposta sul campo, mostrando maggiore compattezza e determinazione e cercando una vittoria che possa rappresentare un passo importante per risalire la classifica.