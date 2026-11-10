Catanzaro, l’invito del CoReCom Calabria: un grande evento per ricordare la figura di Tony Boemi

“Giovedì 12 novembre, alle ore 10:30, presso la Camera di Commercio di Catanzaro, aspettiamo tutti coloro che hanno preso parte a quella magnifica avventura umana e professionale che è stata Telespazio Calabria, la televisione di Tony Boemi. Siete tanti, tantissimi. Giornalisti, tecnici, conduttori, collaboratori, artisti e protagonisti di una stagione straordinaria della comunicazione calabrese. Sarebbe difficile raggiungervi tutti con un invito personale. Per questo desideriamo farlo pubblicamente, attraverso questo messaggio, che vuole arrivare a ciascuno di voi“. È quanto si legge in un comunicato stampa dal CoReCom Calabria a firma del presidente Fulvio Scarpino.

“Giovedì vorremmo ritrovarvi tutti, per ricordare Tony Boemi e rendere omaggio a una storia che appartiene non soltanto a chi l’ha vissuta, ma all’intera Calabria. A raccontare il significato di quell’esperienza sono anche le parole che Pino Nano ci ha inviato oggi: «Sono passati quasi 50 anni ma l’amore che io ho di Tony è esattamente lo stesso del mio primo giorno a Telespazio». E ancora, ricordando ciò che Tony Boemi gli consentì di sperimentare: «Mi ha dato carta bianca e mi ha fatto provare nella sua TV cose che nessun altro mi avrebbe mai permesso di fare». In queste parole c’è il senso più profondo dell’iniziativa: ricordare un uomo, una televisione, una scuola di giornalismo e soprattutto una comunità di persone che ha contribuito a scrivere una pagina indimenticabile della storia calabrese. Vi aspettiamo giovedì. Per ritrovarci, per ricordare e per dire ancora una volta grazie a Tony Boemi“, conclude Scarpino.