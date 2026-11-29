“A Catanzaro Lido, davanti alla stazione della metropolitana, alle spalle dell’area fieristica, c’è un gazebo di legno. Sotto quel gazebo da circa un mese e mezzo dorme un uomo di 78 anni. Si chiama Domenico. Ha lavorato per una vita nelle aziende della nostra città, percepisce una pensione, aveva una casa. Poi in estate quella casa ha preso fuoco ed è diventata inagibile. Da allora la sua esistenza si è ristretta a qualche coperta e al rumore delle auto che di notte non lo lasciano riposare. Prima stava sotto la pensilina della stazione, ma quando pioveva si bagnava. Lo ha raccontato lui stesso, tenendo a precisare che in strada non ci sta per scelta. Chiede una stanza e un bagno. Nient’altro“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, da Antonello Talerico, Consigliere comunale di Catanzaro.

“Se oggi la città conosce il suo nome lo deve a chi non ha tirato dritto. Lo deve ad Adele Scozzafava, che una sera si è seduta accanto a lui, lo ha ascoltato a lungo e gli ha stretto le mani. Domenico le ha confidato che nessuno gliele aveva mai strette in quel modo, che nessuno gli si era mai avvicinato tanto. Adele lo ha scritto pubblicamente, rivolgendosi al Sindaco con parole che andrebbero lette in Consiglio comunale: ‘non chiedo carità. Chiedo dignità’. Lo deve a Francesco Mendicino, che in questi giorni ha richiamato l’attenzione su questa vicenda, ai residenti che gli portano da mangiare, a quanti hanno speso tempo e voce perché quell’uomo smettesse di essere invisibile. Lo deve anche a Concetta Cirillo e alle tante persone che in queste ore mi hanno scritto per chiedermi di intervenire in prima persona, prima che il freddo lo metta in serie difficoltà. A tutti loro va il grazie di una comunità che si è dimostrata migliore delle sue istituzioni“, prosegue Talerico.

“La storia di Domenico ci riguarda perché può essere la storia di ciascuno di noi. Non c’è dietro una vita sbagliata, c’è un incendio. Basta una notte, una malattia, un lutto, un lavoro perso e il confine tra chi ha un tetto e chi dorme all’aperto si rivela molto più sottile di quanto ci piaccia credere. Per questo la dignità non è un premio per chi ha avuto fortuna. Catanzaro è una città accogliente e lo ha dimostrato anche stavolta, con i gesti semplici della sua gente. Ma un uomo di 78 anni che affronta l’inverno sotto un gazebo, nel 2026, non è accettabile. La generosità dei singoli non può fare da supplente a chi ha il dovere di provvedere.

Quel dovere ha un nome e un indirizzo. I servizi sociali sono una funzione del Comune e la legge quadro sull’assistenza, la n. 328 del 2000, colloca il pronto intervento sociale per le emergenze personali tra le prestazioni essenziali che vanno garantite. Il Sindaco ha gli strumenti per agire subito: può disporre la presa in carico, individuare una struttura o un alloggio temporaneo, coinvolgere l’Azienda sanitaria e il terzo settore, accompagnare Domenico verso una sistemazione stabile. Quando è in gioco la salute di una persona anziana esposta al freddo dispone anche dei poteri d’urgenza che l’ordinamento gli attribuisce. Non servono mesi, non servono tavoli. Serve una firma.

Nicola Fiorita si è presentato alla città come un uomo attento agli ultimi, sensibile al sociale più di chiunque altro. Gli diamo atto di averlo detto e proprio per questo glielo ricordiamo. Chi è davvero attento non dovrebbe avere bisogno del post di una cittadina, di un servizio giornalistico o dell’intervento di un consigliere di opposizione per accorgersi di un anziano che dorme a pochi passi da una stazione. Questa situazione il Sindaco la conosce. Gli chiediamo allora di fare il suo dovere. Non è una polemica e non vuole esserlo. È una richiesta precisa che seguiremo giorno per giorno, anche in Consiglio comunale, finché Domenico non avrà una porta da chiudere la sera. Adele ha scritto che quelle mani non le lascerà più. Facciamo in modo che a non lasciarle sia l’intera città, a cominciare da chi la governa“, conclude Talerico.