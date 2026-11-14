Catanzaro, la medicina respiratoria incontra l’eccellenza internazionale: alla Magna Graecia arriva il professor Skoczyński

L’Università Magna Graecia di Catanzaro rafforza il proprio impegno nell’internazionalizzazione della formazione medica e della ricerca scientifica ospitando, dal 16 al 18 novembre 2026, il professor Szymon Skoczyński, MD, PhD, docente e ricercatore della Medical University of Silesia (Polonia), nell’ambito di un’iniziativa di Visiting Professor promossa dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DSMC). L’iniziativa, dal titolo “Insufficienza respiratoria e medicina respiratoria critica: percorso interdisciplinare tra assistenza, diagnostica, procedure e ricerca traslazionale”, si propone di offrire un’importante occasione di aggiornamento professionale, approfondimento clinico e confronto scientifico internazionale su tematiche di particolare rilevanza per la gestione dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta e cronica.

Protagonista delle tre giornate sarà il professor Skoczyński, la cui attività clinica e scientifica si concentra sulla medicina respiratoria, sull’insufficienza respiratoria, sulla ventilazione non invasiva, sull’ossigenoterapia ad alti flussi, sulla broncoscopia e sull’ecografia polmonare. La sua esperienza internazionale rappresenta un’opportunità di confronto e crescita per la comunità accademica e sanitaria dell’Ateneo catanzarese. Il programma scientifico prevede seminari, approfondimenti specialistici e discussioni di casi clinici, con particolare attenzione all’integrazione tra pneumologia, anestesia e rianimazione, medicina interna e geriatria. Un approccio multidisciplinare che risponde alla crescente complessità dei bisogni assistenziali, soprattutto nei pazienti fragili, e alla necessità di favorire percorsi diagnostico-terapeutici sempre più appropriati e personalizzati.

Le attività prenderanno il via lunedì 16 novembre, alle ore 10:30, con i saluti istituzionali. Dalle ore 11:00 alle 13:00, il primo incontro, introdotto dal professor Federico Longhini, sarà dedicato alla gestione dell’insufficienza respiratoria nelle condizioni acute e croniche, attraverso un approccio interdisciplinare. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, si terrà un seminario clinico sull’impiego dell’ossigenoterapia ad alti flussi nei contesti di emergenza e ospedalieri, introdotto dal professor Eugenio Garofalo.

Martedì 17 novembre, dalle ore 11:00 alle 13:00, il programma proseguirà con una sessione dedicata all’ecografia polmonare point-of-care nelle malattie respiratorie e in medicina interna, introdotta dal professor Giovanni Volpicelli. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, l’attenzione si sposterà sulla metodologia della ricerca clinica, sull’innovazione tecnologica, sui brevetti e sui percorsi di trasferimento delle conoscenze scientifiche alla pratica assistenziale, con l’introduzione del professor Federico Longhini.

Mercoledì 18 novembre, dalle ore 11:00 alle 13:00, la giornata conclusiva sarà dedicata alla broncoscopia nei pazienti con insufficienza respiratoria, con un approfondimento sulla sicurezza delle procedure e sull’utilizzo della ventilazione non invasiva (NIV) e dell’ossigenoterapia ad alti flussi (HFNT) come strumenti di supporto. La sessione sarà introdotta dal professor Corrado Pelaia.

Accanto alla dimensione formativa, il progetto attribuisce particolare importanza alla ricerca traslazionale e alla costruzione di nuove collaborazioni scientifiche internazionali. La presenza del professor Skoczyński offrirà infatti l’opportunità di esplorare possibili progetti di ricerca condivisi, studi multicentrici, iniziative formative congiunte e percorsi di scambio accademico tra l’Università Magna Graecia e la realtà scientifica polacca.

Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani medici, agli specializzandi, ai dottorandi e ai ricercatori, con l’obiettivo di favorire non soltanto l’acquisizione di competenze cliniche avanzate, ma anche lo sviluppo di una visione della medicina sempre più integrata, innovativa e orientata alla ricerca. L’iniziativa rappresenta dunque un momento significativo di apertura internazionale per il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, contribuendo a valorizzare il dialogo tra professionisti di discipline differenti e a promuovere il trasferimento delle conoscenze scientifiche nella pratica clinica quotidiana, a beneficio della qualità dell’assistenza e della sicurezza dei pazienti.

Gli incontri si svolgeranno presso il Campus Universitario “Salvatore Venuta” di Catanzaro, prevalentemente nell’Aula Teatro della Biblioteca, Padiglione A, livello 3. La sessione della mattina del 17 novembre si terrà invece nell’Aula G9, piano 2, corpo G. Il ciclo di incontri è rivolto a medici in formazione specialistica, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti universitari e professionisti sanitari interessati alle tematiche della medicina respiratoria e dell’assistenza ai pazienti critici.