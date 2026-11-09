Catanzaro, il Registro delle imprese compie 30 anni: convegno alla Camera di Commercio sulle sfide del futuro

Il Registro delle imprese compie trent’anni e la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia celebra questo importante anniversario con un convegno dedicato al ruolo che l’infrastruttura svolge nel sistema economico italiano e alle nuove sfide che la attendono sul fronte normativo e dell’innovazione. L’appuntamento è in programma domani, martedì 10 novembre, a partire dalle ore 9:30, nel salone conferenze della Camera di Commercio, in via Menniti Ippolito a Catanzaro. L’iniziativa coinvolgerà anche le sedi camerali di Crotone e Vibo Valentia e quella di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme, collegate in diretta streaming per consentire una partecipazione più ampia. Al centro dell’incontro ci sarà uno strumento che, dalla sua istituzione nel 1996, ha profondamente trasformato il rapporto tra imprese, istituzioni e cittadini, rendendo disponibili informazioni fondamentali per garantire trasparenza, legalità e sicurezza nelle attività economiche.

Trent’anni di Registro delle imprese: dalla digitalizzazione alla trasparenza del mercato

Nato nel 1996 da un’intuizione considerata all’epoca visionaria, il Registro delle imprese è diventato nel corso di tre decenni una delle principali infrastrutture informative del Paese. La sua realizzazione ha consentito di trasformare milioni di fascicoli aziendali in un patrimonio di dati completi, aggiornati e accessibili, mettendo la tecnologia al servizio delle attività produttive e dello sviluppo economico dei territori. Non si tratta soltanto di uno strumento previsto dalla legge, ma di un sistema che permette di conoscere il tessuto imprenditoriale e di rendere più sicure le relazioni commerciali. La disponibilità delle informazioni conservate nei registri camerali contribuisce infatti a garantire certezza del diritto, trasparenza negli scambi e maggiore affidabilità del mercato. Un patrimonio informativo che rappresenta anche una risorsa per comprendere i fattori economici e monitorare le trasformazioni del sistema produttivo italiano, considerato tra i più controllati e affidabili nel panorama internazionale. Proprio il bilancio di questi trent’anni e le prospettive future saranno al centro del confronto organizzato dalla Camera di Commercio.

Il programma del convegno e gli interventi degli esperti

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Alfredo Falbo, del segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, del presidente del Tribunale di Catanzaro, Giuseppe Spadaro, e del rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanni Cuda. Interverranno inoltre il comandante regionale della Guardia di Finanza, Paolo Borrelli, e diversi rappresentanti degli Ordini professionali. Dopo questa prima parte sono previsti gli approfondimenti affidati agli esperti del settore. Vincenzo Donativi, docente di Diritto Commerciale presso la LUM e la LUISS, analizzerà il bilancio e le prospettive del Registro delle imprese come infrastruttura fondamentale del mercato. Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, affronterà invece il ruolo di “Impresa Italia, il Registro… dentro le imprese”, concentrando l’attenzione sul rapporto tra il sistema informativo camerale e il mondo imprenditoriale.

Una tavola rotonda su pubblicità legale, informazione economica e sviluppo del territorio

Il programma proseguirà con una tavola rotonda dal titolo “Il Registro delle imprese tra pubblicità legale e informazione economica per lo sviluppo del territorio”, dedicata alle funzioni del Registro e al valore delle informazioni economiche per il sistema produttivo. Al confronto parteciperanno Adele Ferraro, giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Catanzaro, Melania Ranieli, professoressa associata di Diritto Commerciale presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, e Paolo Cortese, responsabile Osservatori fattori di sviluppo del Centro Studi Tagliacarne. A moderare il dibattito sarà Gregorio De Vinci, segretario generale e conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L’incontro offrirà così l’occasione per approfondire le questioni legate alla pubblicità legale, alla conoscenza del sistema imprenditoriale e alle opportunità che il patrimonio informativo camerale può offrire per lo sviluppo del territorio.

Partecipazione anche in streaming e crediti formativi per i professionisti

Il convegno non sarà limitato alla sede principale di Catanzaro, ma coinvolgerà contemporaneamente anche le sedi della Camera di Commercio di Crotone e Vibo Valentia e quella di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme, attraverso collegamenti in diretta streaming. Una modalità organizzativa pensata per favorire la partecipazione all’iniziativa e ampliare il confronto sui temi che riguardano il funzionamento del Registro delle imprese e la sua evoluzione. L’evento assume inoltre un particolare rilievo per il mondo delle professioni, essendo accreditato per l’acquisizione di crediti formativi da parte del Consiglio Notarile e degli Ordini dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro. La celebrazione del trentesimo anniversario rappresenterà quindi non soltanto un’occasione per ripercorrere il percorso avviato nel 1996, ma anche un momento di approfondimento sulle prospettive normative e tecnologiche di uno strumento centrale per la trasparenza e il funzionamento del mercato italiano.