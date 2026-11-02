Catanzaro, i Carabinieri rendono omaggio ai Caduti: cerimonia solenne e pattuglie nei cimiteri

Nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, l’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio alla memoria dei Caduti in una mattinata segnata da raccoglimento, rispetto e senso di comunità. La cerimonia si è svolta all’interno della sede della Legione Carabinieri Calabria, dove è stata deposta una corona d’alloro presso la stele commemorativa ubicata nello spazio antistante l’ingresso della palazzina Comando. Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Brigata Lorenzo Sabatino, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, Generale di Brigata Giovanni Pellegrino, una rappresentanza di Carabinieri della Legione Calabria e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali della provincia.

Un momento solenne che ha voluto unire la memoria dei militari Caduti per la Patria al ricordo collettivo dei propri cari, in una giornata dal profondo significato simbolico. Al termine della cerimonia, alle ore 11.00, i Carabinieri hanno preso parte alla celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti, officiata dall’Arcivescovo Metropolita Claudio Maniago all’interno del complesso cimiteriale cittadino.

Parallelamente, per tutta la mattinata, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato i servizi di prevenzione e di assistenza presso i principali cimiteri della provincia. Sin dalle prime ore del giorno, decine di pattuglie sono state dislocate tra Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato, Sellia Marina, Soveria Mannelli e Girifalco, garantendo sicurezza, ordine e supporto ai tanti cittadini che hanno voluto rendere omaggio ai propri defunti. In molti casi, l’occasione è stata anche un momento di prossimità e ascolto, con i militari che hanno dialogato con le persone presenti e prestato assistenza soprattutto agli anziani e a chi era solo. Una giornata di memoria e servizio.