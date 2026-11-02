Catanzaro centro dello sport paralimpico in Calabria: due giorni tra accordi istituzionali, formazione e inclusione

Catanzaro si conferma punto di riferimento regionale per lo sport paralimpico, protagonista di una intensa due giorni di attività istituzionali, protocolli e formazione sul campo. La giornata di mercoledì si è aperta alle ore 15:00 presso la sede del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana, con la firma del Protocollo d’Intesa tra il Comitato Regionale CRI Calabria, presieduto dal dott. Giancarlo Arcudi, e il Comitato Paralimpico Calabria, presieduto da Antonino Scagliola. Un accordo che sancisce l’unione tra due enti che costituiscono la spina dorsale del sistema sociale e sportivo calabrese.

Alle ore 16:00 si è passati alla firma di un secondo Protocollo d’Intesa, questa volta tra la Città di Catanzaro, rappresentata dal Sindaco Nicola Fiorita e dall’Assessore allo Sport Antonio Battaglia, e il Comitato Paralimpico Calabria, rappresentato dal presidente Antonino Scagliola. Anche in questo caso, l’accordo sancisce un’intesa operativa per dare nuovo impulso alle attività paralimpiche nel capoluogo.

Il mercoledì è proseguito all’Università Magna Graecia, presso la Facoltà di Scienze Motorie, dove si è svolto un seminario teorico-pratico fortemente voluto dal Prof. Federico Quinzi, Presidente del Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie.

Al tavolo dei lavori erano presenti la dott.ssa Teresa Citraro, Direttore Regionale INAIL Calabria, il dott. Francesco Milesi, Direttore del Centro Protesico “Dessy” di Lamezia Terme, l’Assessore allo Sport del Comune di Catanzaro Antonio Battaglia e il presidente del Comitato Paralimpico Calabria Antonino Scagliola.

Al seminario hanno partecipato 50 studenti iscritti alla Facoltà di Scienze Motorie e i tecnici federali di Tiro con l’Arco, Bocce, Pesistica, Tennistavolo e Atletica Leggera, che hanno avviato alla pratica sportiva gli assistiti INAIL inseriti nel progetto.

La giornata si è svolta in due fasi: la prima, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, in aula con gli studenti; la seconda in palestra, per favorire l’aggregazione e dare la possibilità agli avviati di provare le diverse discipline, ai tecnici di svolgere la loro attività e agli studenti di apprendere in pratica come rapportarsi e come approcciarsi agli atleti da avviare.

Una giornata molto partecipata e molto apprezzata dagli studenti, che ha visto la presenza dei vertici INAIL con gli assistenti sociali coinvolti in questo percorso innovativo, voluto dal presidente Scagliola per dare a tutti la possibilità di interagire.

Il presidente Scagliola ha ringraziato tutti i partecipanti, in modo particolare i presenti al tavolo dei lavori e il prof. Federico Quinzi per la sua disponibilità, e l’INAIL, nella persona della dott.ssa Citrato e del dott. Milesi, per la sinergia tra gli enti che porta benefici per tutti. A margine dell’evento, una riunione tra i vertici INAIL e l’Università Magna Graecia di Catanzaro ha sancito accordi per ulteriori sviluppi del percorso avviato.