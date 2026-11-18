Nei giorni scorsi, nell’ambito dei programmati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino italiano di cinquant’anni. Nel corso della perquisizione eseguita presso il domicilio dell’indagato, ubicato nel quartiere Isonzo di Catanzaro, sono stati rinvenuti circa cinquecento grammi di hashish, già suddivisi in panetti. L’uomo, già noto alle Forze di polizia per precedenti vicende giudiziarie in materia di sostanze stupefacenti, è stato associato alla Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro ha successivamente convalidato l’arresto e applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo la stima effettuata, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto generare proventi illeciti pari a circa 10.000 euro. L’operazione è stata condotta dai Baschi Verdi del Gruppo della Guardia di Finanza di Catanzaro, con il supporto dell’unità cinofila della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme, e si inserisce nel quadro delle attività quotidianamente svolte dalle Fiamme Gialle per il controllo del territorio e il contrasto ai traffici illeciti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile; sino a tale momento, lo stesso è assistito dalla presunzione di non colpevolezza.