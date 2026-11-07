Catanzaro, all’Università Magna Graecia il convegno sulla sanità digitale: dai dati clinici all’intelligenza artificiale

Il 13 novembre 2026, dalle 8:30 alle 17:00, il Campus universitario dell’Università Magna Graecia di Catanzaro ospiterà il primo Convegno regionale AIIC Calabria, dal titolo “Dal dato alla cura – Il dato clinico come motore dell’innovazione tecnologica in sanità”. L’appuntamento si svolgerà nell’Aula N dell’Edificio Economico-Giuridico e sarà dedicato al ruolo delle nuove tecnologie nella trasformazione dei sistemi sanitari, con particolare attenzione all’utilizzo dei dati clinici per migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza dell’assistenza ai pazienti.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) Calabria, in collaborazione con l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e il Master in Ingegneria Clinica e Dispositivi Medici. Il convegno rappresenterà un’occasione di confronto tra professionisti, istituzioni e operatori del settore sulle prospettive della sanità digitale in Calabria e sulle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.

Intelligenza artificiale, cybersecurity e innovazione sanitaria

Al centro dell’incontro ci sarà il dato clinico come risorsa strategica per l’evoluzione dei sistemi sanitari. La crescente disponibilità di informazioni provenienti da dispositivi medici, sistemi informativi e tecnologie digitali offre infatti nuove possibilità per rendere i percorsi di cura sempre più personalizzati, sicuri ed efficienti. Particolare attenzione sarà dedicata al contributo dell’ingegneria clinica nella trasformazione dei dati in strumenti utili per il paziente, attraverso l’interoperabilità dei sistemi, l’intelligenza artificiale, la cybersecurity, la governance delle tecnologie e la valutazione dell’innovazione.

La giornata approfondirà inoltre le prospettive della sanità digitale in Calabria, con l’obiettivo di promuovere un’innovazione tecnologica sostenibile, integrata e orientata alle esigenze dei pazienti. Il confronto coinvolgerà professionisti, istituzioni e soggetti interessati allo sviluppo dei servizi sanitari, favorendo la condivisione di competenze ed esperienze.

Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria

La partecipazione al convegno è gratuita, ma è obbligatoria la registrazione. L’evento prevede il riconoscimento di 1 CFU agli studenti di Ingegneria Biomedica dell’Università Magna Graecia, di 1 CFU come attività di tirocinio agli studenti del Master in Ingegneria Clinica e Dispositivi Medici dell’UMG e di 5 CFP per i professionisti ingegneri.

Per maggiori informazioni e per le registrazioni è possibile contattare gli organizzatori agli indirizzi segreteria@aiic.it, cristian.veraldi@aiic.it e aldo.mauro@aiic.it. Ulteriori informazioni sul Master sono disponibili sul sito master.icdm.unicz.it.

Il convegno si svolgerà in collaborazione con le realtà universitarie coinvolte e con la presenza istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, in un appuntamento dedicato al futuro della tecnologia sanitaria e al ruolo dell’ingegneria clinica nei processi di innovazione della sanità calabrese.