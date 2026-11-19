​È stato un viaggio nei profumi, nella memoria e nella creatività della Calabria quello vissuto nei giorni scorsi alla fiera DeGusto a Catanzaro, dove Conpait Calabria ha portato energia, maestria e passione autentica. Tra dimostrazioni dal vivo, degustazioni condivise e il fascino del contest “Che Panettone!”, pasticceri e gelatieri hanno trasformato il palcoscenico fieristico in un racconto vivo di territorio, capace di unire radici antiche e sguardi rivolti al futuro.

​A dare voce a questo mosaico di sapori è stato un gruppo affiatato di professionisti che ha saputo emozionare il pubblico assaggio dopo assaggio: Luca Minici ha conquistato i palati con il dessert “Essenze di Calabria“, sintesi armoniosa di morbidezza e intensità dedicata a tre simboli locali, mentre Francesco Caruso ha fatto assaporare tutta la freschezza del territorio con “Il gelato ai fichi secchi di Amantea” e Carmelo Caratozzolo ha rievocato l’autenticità della tradizione con il torrone tipico “Il Mamertino“.

La ricerca e l’audacia degli abbinamenti hanno preso forma con Francesco Rodofili e il suo “Pain Suisse con mandorla, bergamotto e aglio nero“, seguiti dalla farcitura dal vivo del panettone gelato “Crucetta di Calabria” firmata da Ivan Procopio e dalla lavorazione del cioccolato con la “Pralina al peperoncino di Calabria IGP” guidata da Nicola Musolino. Non sono mancati i gesti antichi tramandati nel tempo con Emanuele Scionti e il suo “Torrone tradizionale”, né il profumo delle feste con i panettoni “I sapori di Calabria” portati in degustazione da Luca Mazzotta.

​Il percorso di gusto ha continuato a stupire grazie ad Antonino Cicciù, che ha realizzato dal vivo “Il Tigrè con pasta di frutta” unendo tecnica artigianale e dolcezza fruttata, e a una carrellata di gelati d’autore: Mirco Errigo con “Happy Mirco 2.0“, Davide De Stefano con “Sole nero” a base di liquirizia calabrese, curd al limone e croccante di mandorla, e Domenico Penna con la sua interpretazione del “Tartufo Penna Straordinario“.

Le radici più profonde della regione hanno trovato spazio nell’antico dolce vibonese “Hjiàuni” preparato live da Alessandro Russo, in “Memorie d’Autunno” — il brownie allo stomatico con gelato alla zucca e gelée di bergamotto — proposto da Demetrio Romeo, e nella presenza di Antonio e Fiorella Staglianò, con Antonio impegnato a presentare “Malia”, elegante monoporzione che incontra cioccolato e uva fragola.

A completare il quadro sono stati “Il Dolce dei Morti” raccontato da Domenico Cirianni, l’abbinamento d’eccellenza “Bergamotto variegato all’olio Evo, con panettone all’olio Evo” firmato da Fabio Taverna, la fragrante semplicità de “La Torta alla Mandorla” di Andrea Serra, le nuove tendenze dei “Trendy cakes 2026: il ‘Bento cake‘” portate in scena da Mariangela Ferraro e la “Tartelletta di frolla alla mandorla con cremoso al pistacchio” proposta da Mario Lanzillotta.

​A suggellare una partecipazione così sentita e partecipata, il presidente Angelo Musolino ha rivolto un sentito ringraziamento a Confartigianato Imprese Calabria per la grande ospitalità riservata all’interno del proprio spazio e agli organizzatori di DeGusto per aver dato vita a una manifestazione ricca di contenuti, confronto e spunti preziosi per l’intera categoria.