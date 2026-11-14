Catania, vasto incendio nella notte in un’azienda di smaltimento rifiuti: fiamme altissime e Vigili del Fuoco al lavoro

Un violento rogo è divampato in una ditta di smaltimento di elettrodomestici a Valcorrente, nel territorio di Belpasso, a poca distanza dal centro commerciale Etnapolis. Mobilitate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, autobotti e mezzi speciali. Operazioni di spegnimento ancora in corso, da accertare le cause dell'incendio

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Un vasto incendio è divampato stanotte all’interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici situata sulla strada comunale San Todaro a Valcorrente, sul territorio di Belpasso, in provincia di Catania, poco distante dal centro commerciale Etnapolis. Le fiamme, alte e visibili a distanza, hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre e mezzi speciali. Sul posto sono intervenute unità provenienti dai distaccamenti Paternò, Sud e Nord, supportate da un carro aria, e diverse autobotti della sede centrale, i vigili del fuoco volontari di Maletto e un’autobotte della Protezione civile. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

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