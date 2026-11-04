Catania, valorizzare il patrimonio museale siciliano: il confronto nell’ambito di ArtLab

Il futuro dei musei siciliani è protagonista di “Accessibilità, partecipazione, transizione digitale e nuove forme di gestione dei musei e dei beni culturali“, appuntamento realizzato nell’ambito di ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione, piattaforma nazionale promossa da Fondazione Fitzcarraldo ETS, in collaborazione con Anci Sicilia e la Rete dei Musei comunali della Sicilia. L’evento si terrà giovedì 5 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nell’auditorium Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania. L’evento è la prima tappa di un percorso triennale di ArtLab dedicato alla Sicilia e rappresenta un’occasione di confronto tra esperienza locali e nazionali per discutere l’accessibilità, l’attrattività, l’innovazione e la capacità di valorizzazione del patrimonio culturale dei musei siciliani.

La collaborazione di Rete dei Musei comunali della Sicilia, promossa da Anci Sicilia, porta l’esperienza di un progetto che oggi coinvolge circa 100 Comuni e oltre 200 strutture museali in tutta la regione. La Rete ha come obiettivo quello di favorire la collaborazione tra enti locali e la condivisione di strumenti e competenze, superando la frammentazione delle singole realtà.

Ad aprire i lavori di “Accessibilità, partecipazione, transizione digitale e nuove forme di gestione dei musei e dei beni culturali” sarà il segretario generale di ANCI Sicilia Mario Emanuele Alvano. Seguirà una sessione dedicata al confronto tra rappresentanti istituzionali, responsabili di importanti realtà museali ed esperti su alcuni dei temi più caldi del settore, inclusi la transizione digitale e le opportunità dell’Art Bonus per la valorizzazione del patrimonio culturale. Rappresentanti dei Comuni e dei musei aderenti alla Rete siciliana si incontreranno poi in quattro tavoli di lavoro tematici con direttori di istituzioni museali, esperti e amministratori provenienti da tutta Italia.