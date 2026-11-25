Un viaggio musicale attraverso il Mediterraneo, affidato all’incontro tra due strumenti dalle caratteristiche profondamente diverse: il sassofono e la chitarra decacorde. Si intitola “Mediterranea” il concerto che sabato 28 novembre, alle ore 21, porterà sul palco del Tinni Tinni di Catania il sassofonista Gianfranco Brundo, docente del Conservatorio di Napoli, e il chitarrista Nicola Oteri, docente del Conservatorio di Messina. Lo spettacolo, ispirato al loro lavoro discografico “Viaggio per il Mediterraneo”, rappresenta il quarto e ultimo appuntamento della sezione “Classica & Dintorni” di “Frontiere Sonore – musiche ai confini delle periferie urbane”, il progetto ideato e promosso dall’Associazione culturale Darshan. L’iniziativa propone concerti, laboratori e percorsi partecipativi nei quartieri storici e nelle periferie della città, con l’obiettivo di coinvolgere le comunità attraverso la musica. Come tutte le attività della rassegna, anche il concerto di sabato sarà gratuito.

L’incontro tra sassofono e chitarra decacorde

Nato nel 2017, il duo composto da Gianfranco Brundo e Nicola Oteri vanta oltre 50 concerti in Italia e all’estero e un repertorio originale, interamente composto per questa particolare formazione. In occasione di Frontiere Sonore, i due musicisti proporranno brani scritti appositamente per sassofono e chitarra decacorde, frutto di un lavoro di ricerca sulle possibilità espressive di strumenti apparentemente agli antipodi: da una parte la chitarra, tra gli strumenti musicali più antichi, caratterizzata dalla delicatezza del suono; dall’altra il sassofono, primo strumento dell’era moderna, che ha costruito la propria fortuna sulla robustezza del timbro e sulla potenza sonora. Brundo, vincitore di prestigiosi concorsi, insegna sassofono al Conservatorio di Napoli e collabora con le orchestre del Teatro di San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo Bellini di Catania, dell’Ente Lirico di Cagliari e del Teatro di Messina. Accanto all’attività didattica svolge un’intensa carriera concertistica come solista e camerista e ha suonato con l’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Oteri, docente di chitarra classica al Conservatorio di Messina, ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui “Nicola Fago”, “Maurizio Donia” e “A.M.A. Calabria”. La sua attività solistica e cameristica lo ha portato a esplorare gran parte del repertorio chitarristico e a esibirsi con l’Orchestra da Camera di Messina, l’Orchestra dell’Accademia Musicale Siciliana e l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo.

Frontiere Sonore, a dicembre altri tre concerti gratuiti a Catania

Conclusa la sezione dedicata alla musica classica, la programmazione di Frontiere Sonore riprenderà a dicembre con tre appuntamenti della sezione #Frontierecontemporanee, dedicata alla musica, alla formazione e alla comunità. Il 7 dicembre, nella Chiesa Santa Maria della Salute, si terrà il concerto finale del laboratorio formativo del Rebound Percussion Ensemble & Coro della Salute, diretto e coordinato da José Mobilia, con la direzione del coro affidata ad Antonio Contarino. L’8 dicembre, nella Chiesa di San Nicolò l’Arena, sarà invece protagonista il Naghash Ensemble, dall’Armenia e dagli Stati Uniti, che proporrà il “Christmas Oratorio” di John Hodian su testi di Mkrtich Naghash, con un’esibizione di apertura affidata a Eleonora Bordonaro e Puccio Castrogiovanni. A chiudere il progetto, l’11 dicembre all’Istituto Comprensivo San Giorgio, sarà l’Ensemble I Linguaggi del Ritmo, con il concerto conclusivo del laboratorio formativo. Tutti i concerti sono gratuiti e i dettagli degli appuntamenti sono disponibili sul sito del progetto.

Frontiere Sonore è un progetto dell’Associazione culturale Darshan, realizzato con la collaborazione del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, dell’ICC San Giorgio e della Parrocchia Santa della Salute. L’iniziativa gode del patrocinio e del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana attraverso l’Assessorato al Turismo, del Nuovo IMAIE – I diritti degli artisti, di Puglia Culture – Strategia e Sviluppo, di Puglia Sounds e della Città di Catania.