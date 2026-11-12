Catania, truffa sui fondi pubblici per corsi di formazione mai svolti: sequestri milionari, coinvolte 9 società e 11 persone

Un presunto sistema di truffe ai danni dello Stato attraverso finanziamenti pubblici destinati alla formazione dei lavoratori è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea. I finanzieri hanno eseguito, nelle province di Catania, Palermo e Siracusa, un’ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di 11 persone fisiche e 9 società con sede principale nel territorio catanese.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, dispone un sequestro di complessivi 1,6 milioni di euro per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Contestualmente è stato disposto un ulteriore sequestro per circa 1,4 milioni di euro nei confronti di otto delle società coinvolte, nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal decreto legislativo 231/2001.

Catania, la presunta truffa sul Fondo Nuove Competenze

Al centro dell’inchiesta ci sono i contributi pubblici erogati attraverso il Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito dall’articolo 88 del Decreto Legge 34/2020 per sostenere le imprese nei percorsi di formazione e aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti. Il meccanismo prevede il riconoscimento di contributi a fondo perduto per compensare, al ricorrere di specifiche condizioni, i costi delle ore di lavoro destinate alla partecipazione a corsi di formazione, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, le società interessate avrebbero ottenuto indebitamente rilevanti risorse pubbliche, dichiarando attività formative che, in realtà, non sarebbero state svolte regolarmente.

Corsi di formazione inesistenti o irregolari per circa 475 dipendenti

Gli accertamenti investigativi hanno riguardato anche l’effettivo svolgimento dei percorsi formativi finanziati con denaro pubblico. Attraverso l’acquisizione di documentazione amministrativa e contabile e le testimonianze raccolte tra i dipendenti delle società coinvolte, gli investigatori hanno individuato elementi indiziari relativi alla mancata effettuazione dei corsi di formazione o all’irregolarità delle attività dichiarate. Le verifiche hanno interessato complessivamente circa 475 lavoratori, per i quali i corsi sarebbero stati erogati soltanto formalmente, consentendo alle imprese di richiedere e ottenere i relativi contributi a fondo perduto.

In sostanza, secondo l’ipotesi investigativa, le aziende avrebbero beneficiato dei finanziamenti pubblici senza organizzare concretamente le attività formative previste e senza sottrarre i propri dipendenti alle normali mansioni lavorative. Questo presunto meccanismo avrebbe consentito alle società di ottenere un doppio vantaggio economico: incassare i contributi destinati alla formazione e, contemporaneamente, continuare a utilizzare il personale nelle attività produttive, evitando le conseguenze negative sul fatturato derivanti dalle ore di lavoro dedicate ai corsi.

Le irregolarità nei modelli organizzativi aziendali

Nel corso delle verifiche, gli investigatori hanno inoltre riscontrato, a livello di gravità indiziaria, un’ulteriore criticità relativa a sette delle imprese interessate. Secondo quanto comunicato dalla Procura, queste società non avrebbero adottato il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal decreto legislativo 231/2001, documento che disciplina le regole interne, le procedure e le attività di controllo finalizzate alla prevenzione degli illeciti all’interno delle aziende.

Sequestri nelle province di Catania, Palermo e Siracusa

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto alle frodi sui finanziamenti pubblici condotta dalla Procura della Repubblica di Catania e dalla Guardia di Finanza, con particolare attenzione alla corretta destinazione delle risorse economiche stanziate per sostenere imprese e lavoratori. L’obiettivo delle indagini è verificare che i finanziamenti e i sussidi pubblici vengano effettivamente utilizzati per le finalità di sviluppo professionale e sostegno sociale per le quali sono stati istituiti, impedendo eventuali utilizzi irregolari delle risorse.

Il comunicato della Procura, datato 10 novembre 2026 e firmato dal procuratore della Repubblica Francesco Curcio, precisa che per tutte le persone sottoposte alle indagini resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva. Le contestazioni e gli elementi raccolti dagli investigatori dovranno quindi essere valutati nelle successive fasi del procedimento giudiziario.