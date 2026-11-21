A Catania è stato acceso il grande “albero” di Natale alto 23 metri in piazza Università e le luminarie artistiche che, da oggi, impreziosiscono decine di strade cittadine. Una piazza gremita ha fatto da cornice alla cerimonia, condotta quest’anno dalla presentatrice televisiva Desiré Ferlito, che ha accompagnato il pubblico verso il momento più atteso: il tradizionale countdown, lanciato dal sindaco Enrico Trantino insieme ai tantissimi cittadini presenti, che ha dato il via all’accensione simultanea del grande albero, realizzato con materiali nel rispetto dell’ambiente, e delle installazioni luminose diffuse nei quartieri della città. In prima fila, protagonisti di una serata pensata anche per i più piccoli, gli alunni dell’Istituto comprensivo a indirizzo musicale Federico De Roberto.

Il loro coro di voci bianche, con una coinvolgente esibizione di canti natalizi, ha aggiunto un tocco di autentica emozione a un momento già carico di suggestione, ricordando il significato più profondo di questa festa: la condivisione, la solidarietà e la speranza. “La luce che si accende nell’albero di Natale e nelle strade cittadine è la luce della speranza nei cuori di tutti noi. Un auspicio di condivisione, per essere sempre più uniti nel raggiungere i traguardi migliori, per ciascuno di noi e per una città sempre più bella. Questi bambini, con la loro spontaneità e il loro entusiasmo, ne sono straordinari interpreti. Guardiamo insieme al futuro, con fiducia e con la voglia di costruire una comunità sempre più coesa“, ha detto Trantino.

Applaudita anche l’esibizione alla zampogna del giovane Attilio Vagliasindi, tredicenne catanese autodidatta, che con talento e sensibilità ha fatto risuonare nella piazza le note di uno degli strumenti più rappresentativi della tradizione musicale natalizia, regalando al pubblico un momento di grande suggestione. Alla cerimonia erano presenti il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, parlamentari nazionali e regionali, assessori e consiglieri comunali, il parroco della Cattedrale Salvatore Alì, il comandante della Polizia Locale Stefano Pérgola e il vicecomandante Blasco.